Шахтарі, серед яких і волинські гірники, вже 9-й день протестують у Києві. ВІДЕО





Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці нардеп Михайло Волинець, пише



Гірники зібралися біля будівлі Міністерства енергетики, де 8-го липня відбулася нарада щодо зобов’язання учасників енергоринку, «Центренерго» використовувати українське вугілля – забезпечити роботою українські вугледобувні підприємства.



“Президент надав високі повноваження в.о міністра енергетики Ользі Буславець напрацювати необхідні рішення для вирішення шахтарських питань для затвердження їх Кабміном. Проте, шахтарі не припинять протест, поки їхні вимоги не задовольнять”, – йдеться в дописі.



Шахтарі з різних регіонів України, у тому числі шахтарі «Волиньвугілля», приїхали під стіни Офісу президента з вимогою виплатити заборгованість по зарплаті, яка станом на 1 липня становила понад 1,2 мільярда гривень, розповідає Волинець.



Також гірники вимагають, зобов’язати Фонду державного майна України, ПАТ «Центренерго», ДП «Держвуглепостач», ДП «Калуська ТЕЦ-Нова» повністю розрахуватися із державними вугледобувними підприємствами за отримане вугілля, зокрема, із ДП «Львіввугілля» (353 мільйони гривень), ДП «Первомайськвугілля» (177 мільйонів гривень), шахтами імені М.С. Сургая (94 мільйони гривень), «Південодонбаська №1» (260 мільйонів гривень), «Краснолиманська».



Серед інших вимог:

- звільнення від виконання обов’язків голови профільного комітету Верховної Ради України Андрія Геруса, дії якого призвели до штучної кризи в енергетиці та притягнути його до кримінальної відповідальності за розвал енергетичної галузі України.

- заборона імпорту електроенергії та вугілля газових марок із країни агресора — РФ, а також із Білорусі;

- відновлення роботи блоків теплових електростанцій, які були переоснащені з антрацитового вугілля на вугілля газової групи.

- виведення шахт із простою, забезпечення їх стабільної роботи.



“В перемовинах у Міненерго намітився рух в позитивному напрямку. До 17.00 «Центренерго» має подати до міністерства свої пропозиції щодо можливості закупівлі підприємством українського вугілля”, – додав Волинець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві триває дев’ятий день Всеукраїнської безстрокової акції протесту шахтарів, в якій беруть участь і волинські гірники. Днями відбулась зустріч делегації від протестуючих шахтарів в Міністерстві енергетики.Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці нардеп, пише "Буг". Гірники зібралися біля будівлі Міністерства енергетики, де 8-го липня відбулася нарада щодо зобов’язання учасників енергоринку, «Центренерго» використовувати українське вугілля – забезпечити роботою українські вугледобувні підприємства.“Президент надав високі повноваження в.о міністра енергетики Ользі Буславець напрацювати необхідні рішення для вирішення шахтарських питань для затвердження їх Кабміном. Проте, шахтарі не припинять протест, поки їхні вимоги не задовольнять”, – йдеться в дописі.Шахтарі з різних регіонів України, у тому числі шахтарі, приїхали під стіни Офісу президента з вимогою виплатити заборгованість по зарплаті, яка станом на 1 липня становила понад 1,2 мільярда гривень, розповідає Волинець.Також гірники вимагають, зобов’язати Фонду державного майна України, ПАТ «Центренерго», ДП «Держвуглепостач», ДП «Калуська ТЕЦ-Нова» повністю розрахуватися із державними вугледобувними підприємствами за отримане вугілля, зокрема, із ДП «Львіввугілля» (353 мільйони гривень), ДП «Первомайськвугілля» (177 мільйонів гривень), шахтами імені М.С. Сургая (94 мільйони гривень), «Південодонбаська №1» (260 мільйонів гривень), «Краснолиманська».Серед інших вимог:- звільнення від виконання обов’язків голови профільного комітету Верховної Ради України Андрія Геруса, дії якого призвели до штучної кризи в енергетиці та притягнути його до кримінальної відповідальності за розвал енергетичної галузі України.- заборона імпорту електроенергії та вугілля газових марок із країни агресора — РФ, а також із Білорусі;- відновлення роботи блоків теплових електростанцій, які були переоснащені з антрацитового вугілля на вугілля газової групи.- виведення шахт із простою, забезпечення їх стабільної роботи.“В перемовинах у Міненерго намітився рух в позитивному напрямку. До 17.00 «Центренерго» має подати до міністерства свої пропозиції щодо можливості закупівлі підприємством українського вугілля”, – додав Волинець.

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