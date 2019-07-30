У Львові лікарі рятують від страшних опіків хлопчика, мама якого добу тримала вдома





За словами мами, вона відволіклася на кілька хвилин, а син відкрив піч, із якої випали дрова - полум'я уразило чверть тіла хлопчика, але до лікарів мати звернулася лише за добу, - пише



Усе сталося у літній кухні, каже мати хлопчика. Твердить, на хвилину вийшла до хати, в цей час 8-річний Сергійко відкрив дверцята печі, звідти посипалися гарячі дрова, одяг на хлопчику запалав.



«Вилетів вогонь йому на шортики, вони були з такого матеріалу з пластика і загорілись. Холодною водою облили, сусід поїхав купив пшикало, попшикали і все, він спав і нічого його не боліло, зранку почало пекти», - каже мама дитини Марія Хомутник.



Показати дитину медикам жінка вирішила лише за добу, коли терпіти біль малому не було сили. Поїхала у сусіднє село в амбулаторію. І вже лікарка викликала швидку допомогу.



«У дитини були ніжки повністю обпечені. Мама навіть не дуже хотіла в лікарню. Каже: «А є потреба? А для чого?». Швидка приїхала дуже швидко, але мама одночасно забрала дитину поїхала додому, якась в неї була потреба, щось взяти з собою в лікарню», - розповідає лікарка амбулаторії Марія Штипка.



Чому жінка добу тримала удома обпечену дитину, лікарці невтямки. «Дитина мучилися цілу ніч, спала з тими опіками. Так як мама розказувала, то вона зняла весь одяг з дитини разом зі шкірою. Коли приїхала швидка, дитина вже абсолютно не могла рухатися», - каже лікарка.



До обласної лікарні Сергійка привезли у шоковому стані. В нього обпечена чверть тіла, деякі ураження дуже глибокі. Медики кажуть: загрози для життя немає, але лікування буде тривалим, бо почали його запізно.

«Дитина отримала полум’ям опік сідниці, правого і лівого стегна і тулуба. Стан дитини важкий, проводиться інфузійна терапія», - розповідає заступник головного лікаря Львівської міської дитячої лікарні Федір Осим.



Чому до лікарів звернулась лиш за добу, мати пояснює плутано. «Зразу поїхали до фельдшерки, там було закрито і не було машини, не було чим його везти», - каже жінка.



А от фельдшерка каже, що до неї мати не приїздила, і не телефонувала. Сусіди ж кажуть, що машин у селі вдосталь, якби жінка звернулась, то повезли б. Про те, що малий тяжко обпікся, вона мовчала. У селі розповідають - сина жінка виховує сама, дбає про нього добре.



Розслідуванням інциденту із Сергійком вже зайнялася поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8-річного хлопчика, який зазнав тяжких опіків, рятують у Львові. Дитина обпеклася вдома, в одному із сіл Жовківського району.За словами мами, вона відволіклася на кілька хвилин, а син відкрив піч, із якої випали дрова - полум'я уразило чверть тіла хлопчика, але до лікарів мати звернулася лише за добу, - пише ТСН Усе сталося у літній кухні, каже мати хлопчика. Твердить, на хвилину вийшла до хати, в цей час 8-річний Сергійко відкрив дверцята печі, звідти посипалися гарячі дрова, одяг на хлопчику запалав.«Вилетів вогонь йому на шортики, вони були з такого матеріалу з пластика і загорілись. Холодною водою облили, сусід поїхав купив пшикало, попшикали і все, він спав і нічого його не боліло, зранку почало пекти», - каже мама дитиниПоказати дитину медикам жінка вирішила лише за добу, коли терпіти біль малому не було сили. Поїхала у сусіднє село в амбулаторію. І вже лікарка викликала швидку допомогу.«У дитини були ніжки повністю обпечені. Мама навіть не дуже хотіла в лікарню. Каже: «А є потреба? А для чого?». Швидка приїхала дуже швидко, але мама одночасно забрала дитину поїхала додому, якась в неї була потреба, щось взяти з собою в лікарню», - розповідає лікарка амбулаторії Марія Штипка.Чому жінка добу тримала удома обпечену дитину, лікарці невтямки. «Дитина мучилися цілу ніч, спала з тими опіками. Так як мама розказувала, то вона зняла весь одяг з дитини разом зі шкірою. Коли приїхала швидка, дитина вже абсолютно не могла рухатися», - каже лікарка.До обласної лікарні Сергійка привезли у шоковому стані. В нього обпечена чверть тіла, деякі ураження дуже глибокі. Медики кажуть: загрози для життя немає, але лікування буде тривалим, бо почали його запізно.«Дитина отримала полум’ям опік сідниці, правого і лівого стегна і тулуба. Стан дитини важкий, проводиться інфузійна терапія», - розповідає заступник головного лікаря Львівської міської дитячої лікарніЧому до лікарів звернулась лиш за добу, мати пояснює плутано. «Зразу поїхали до фельдшерки, там було закрито і не було машини, не було чим його везти», - каже жінка.А от фельдшерка каже, що до неї мати не приїздила, і не телефонувала. Сусіди ж кажуть, що машин у селі вдосталь, якби жінка звернулась, то повезли б. Про те, що малий тяжко обпікся, вона мовчала. У селі розповідають - сина жінка виховує сама, дбає про нього добре.Розслідуванням інциденту із Сергійком вже зайнялася поліція.

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