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У Луцьку на Театральному майдані остаточно запрацювали обмежувачі руху. ФОТО

У Луцьку на Театральному майдані остаточно запрацювали обмежувачі руху. ФОТО
На головній площі Луцька остаточно запрацював болард, який не дозволятиме в'їзд автомобілів на Театральний майдан.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.

"Нарешті лучани проходячи повз Театральний майдан можуть бути спокійними й не оглядатися та не переживати, що якесь з припаркованих авто може на них наїхати", - йдеться у дописі.

З фото видно, що завдяки роботі болардів майдан вдалося розвантажити від автомобілів.
У Луцьку на Театральному майдані остаточно запрацювали обмежувачі руху. ФОТО
У Луцьку на Театральному майдані остаточно запрацювали обмежувачі руху. ФОТО

Нагадаємо, 27 червня на вулиці Лесі Українки у Луцьку поставили знак «STOP», встановили обмежувач руху – болард і перекрили в'їзд на Театральний майдан з Градного Узвозу, але остаточно рух не обмежували.


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Теги: Луцьк, Театральний майдан
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