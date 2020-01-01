У Луцьку на Театральному майдані остаточно запрацювали обмежувачі руху. ФОТО
Сьогодні, 22:55
На головній площі Луцька остаточно запрацював болард, який не дозволятиме в'їзд автомобілів на Театральний майдан.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
"Нарешті лучани проходячи повз Театральний майдан можуть бути спокійними й не оглядатися та не переживати, що якесь з припаркованих авто може на них наїхати", - йдеться у дописі.
З фото видно, що завдяки роботі болардів майдан вдалося розвантажити від автомобілів.
Нагадаємо, 27 червня на вулиці Лесі Українки у Луцьку поставили знак «STOP», встановили обмежувач руху – болард і перекрили в'їзд на Театральний майдан з Градного Узвозу, але остаточно рух не обмежували.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
"Нарешті лучани проходячи повз Театральний майдан можуть бути спокійними й не оглядатися та не переживати, що якесь з припаркованих авто може на них наїхати", - йдеться у дописі.
З фото видно, що завдяки роботі болардів майдан вдалося розвантажити від автомобілів.
Нагадаємо, 27 червня на вулиці Лесі Українки у Луцьку поставили знак «STOP», встановили обмежувач руху – болард і перекрили в'їзд на Театральний майдан з Градного Узвозу, але остаточно рух не обмежували.
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