вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі безвісти зник 27-річний українець

У Польщі безвісти зник 27-річний українець
У місті Гродзиськ-Великопольський, що в західній Польщі, зник українець. Востаннє 27-річного чоловіка бачили ще 25 червня.

Про це повідомляє inpoland.net.

Лелюх Олександр Якович народився 29.12.1993 р., родом з міста Суми. Хлопець здавав документи на карту побуту. З 25 червня і по сьогодні на зв’язок не виходив. Його телефон вимкнений.

Рідні і друзі хлопця занепокоєні і просять всіх, хто бачив Олександра або знає про місце його перебування зв’язатися з мамою Тетяною +380 (66) 903 36 03, або сестрою +380 (95) 251 32 13 (Женя).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зникнення, українець, Польща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 9 липня
Сьогодні, 09:34
У Польщі безвісти зник 27-річний українець
Сьогодні, 09:28
Курс валют у Луцьку на 9 липня
Сьогодні, 09:05
Ранок 9 липня: в Україні – 810 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 50
Сьогодні, 08:56
Шахраї продали волинянину автомобіль-привид
Сьогодні, 08:10
Схожі новини
У Польщі за загадкових обставин зник хлопець з України У Польщі за загадкових обставин зник хлопець з України
14 січень, 12:04
Подробиці загадкового зникнення українця у Польщі Подробиці загадкового зникнення українця у Польщі
11 грудень, 2017, 17:37
У Польщі в ставку знайшли тіло українця У Польщі в ставку знайшли тіло українця
07 липень, 17:45
У Польщі затримали українця, якого розшукував інтерпол у 190 країнах світу У Польщі затримали українця, якого розшукував інтерпол у 190 країнах світу
30 червень, 10:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 9 липня
Сьогодні, 09:34
 0
У Польщі безвісти зник 27-річний українець
Сьогодні, 09:28
 0
Курс валют у Луцьку на 9 липня
Сьогодні, 09:05
 0
Ранок 9 липня: в Україні – 810 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 50
Сьогодні, 08:56
 0
Шахраї продали волинянину автомобіль-привид
Сьогодні, 08:10
 0
Медіа
відео
1/8