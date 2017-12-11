У Польщі безвісти зник 27-річний українець





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Лелюх Олександр Якович народився 29.12.1993 р., родом з міста Суми. Хлопець здавав документи на карту побуту. З 25 червня і по сьогодні на зв’язок не виходив. Його телефон вимкнений.



Рідні і друзі хлопця занепокоєні і просять всіх, хто бачив Олександра або знає про місце його перебування зв’язатися з мамою Тетяною +380 (66) 903 36 03, або сестрою +380 (95) 251 32 13 (Женя).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Гродзиськ-Великопольський, що в західній Польщі, зник українець. Востаннє 27-річного чоловіка бачили ще 25 червня.Про це повідомляє inpoland.net. народився 29.12.1993 р., родом з міста Суми. Хлопець здавав документи на карту побуту. З 25 червня і по сьогодні на зв’язок не виходив. Його телефон вимкнений.Рідні і друзі хлопця занепокоєні і просять всіх, хто бачив Олександра або знає про місце його перебування зв’язатися з мамою Тетяною +380 (66) 903 36 03, або сестрою +380 (95) 251 32 13 (Женя).

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