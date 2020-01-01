Викрили злочинну банду, яка постачала наркотики у виправну колонію на Рівненщині. ФОТО
Сьогодні, 15:55
На Рівненщині поліцейські перекрили канал постачання наркотиків до виправної колонії.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Рівненські області.
В ході слідчо-оперативних заходів встановлені організатор та учасники злочинної діяльності. Канал постачання метадону та бупренорфіну до виправної колонії організував кримінальний «авторитет», який наразі відбуває покарання в держустанові. До діяльності залучив начальника одного з відділень колонії та двох мешканців Рівненської і Львівської областей.
Безпосередньо мешканка Львівщини займалася придбанням, пакуванням наркотичних засобів, маскуючи їх під предмети повсякденного вжитку, та відвозила пакунки в Рівненську область або передавала поштою. Мешканець Рівненщини відповідав за передачу «товару» працівникові установи, котрий забезпечував безперешкодне потрапляння наркотиків до виправної колонії для подальшого збуту засудженим.
У середу, 8 липня, правоохоронці за участю спецпідрозділу патрульної поліції ТОР провели санкціоновані обшуки у приміщенні виправної колонії, камерах засуджених, причетних до злочинної діяльності, та за місцями мешкання зловмисників. За результатами заходів вилучили наркотичні засоби та вогнепальну зброю.
Начальника одного з відділень виправної колонії і ще двох фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Трьом затриманим і кримінальному «авторитету» вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне зберігання, перевезення та збут наркотичних речовин у місця позбавлення волі, повторно за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
Вирішують питання про обрання затриманим запобіжних заходів.
Проводять подальші слідчо-оперативні заходи для встановлення всіх осіб, причетних до незаконного постачання та збуту наркотичних засобів до виправної колонії.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Рівненські області.
В ході слідчо-оперативних заходів встановлені організатор та учасники злочинної діяльності. Канал постачання метадону та бупренорфіну до виправної колонії організував кримінальний «авторитет», який наразі відбуває покарання в держустанові. До діяльності залучив начальника одного з відділень колонії та двох мешканців Рівненської і Львівської областей.
Безпосередньо мешканка Львівщини займалася придбанням, пакуванням наркотичних засобів, маскуючи їх під предмети повсякденного вжитку, та відвозила пакунки в Рівненську область або передавала поштою. Мешканець Рівненщини відповідав за передачу «товару» працівникові установи, котрий забезпечував безперешкодне потрапляння наркотиків до виправної колонії для подальшого збуту засудженим.
У середу, 8 липня, правоохоронці за участю спецпідрозділу патрульної поліції ТОР провели санкціоновані обшуки у приміщенні виправної колонії, камерах засуджених, причетних до злочинної діяльності, та за місцями мешкання зловмисників. За результатами заходів вилучили наркотичні засоби та вогнепальну зброю.
Начальника одного з відділень виправної колонії і ще двох фігурантів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Трьом затриманим і кримінальному «авторитету» вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне зберігання, перевезення та збут наркотичних речовин у місця позбавлення волі, повторно за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
Вирішують питання про обрання затриманим запобіжних заходів.
Проводять подальші слідчо-оперативні заходи для встановлення всіх осіб, причетних до незаконного постачання та збуту наркотичних засобів до виправної колонії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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