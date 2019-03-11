«Якщо кошмарять – дзвоніть»: про що Зеленський говорив з бізнесом Волині. ВІДЕО

Володимир Зеленський в рамках робочого візиту на Волинь зустрівся з представниками місцевого бізнесу.



Розмова відбулася сьогодні, 9 липня, на підприємстві «Модерн-Експо». Її транслювали на сторінці Офісу президента України на фейсбуці.



На початку зустрічі Зеленський зізнався, що не знав раніше про існування такого підприємства, як «Модерн-Експо», і він вражений тим, «на якому високому рівні можуть працювати українські компанії».



«Я щойно познайомився з паном Петром Пилипюком. Така компанія, це вражає. Найголовніше, що можна бути такою компанією – сучасною і платником податків», - сказав Зеленський і зауважив, що має надію на відверту розмову.



Зустріч модерував голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко.







Першим слово на правах господаря надали керівнику підприємства «Модерн-Експо» Петру Пилипюку.



Він розпочав з локальних питань, про які «в Києві президент не почує». Перше питання, зокрема, стосувалося питань експорту, з яким стикається бізнес. Петро Пилипюк наголосив на обмеженій пропускній можливості на кордоні в «Ягодині».



«Це зрив термінів поставки, втрата репутації, грошей», - зауважив Пилипюк.







На що президент відповів, що вже чув про цю проблему.



«Ми зберемо нараду після повернення в Київ. Проговоримо дуже серйозно. Дуже серйозно, тому ми ставили це питання кілька тижнів тому вирішити це питання нашим відповідним органам. Вони кажуть «в процесі». То ми зробимо, аби цей процес закінчився на користь експортерів», - зазначив глава держави.



Опісля йшлося про відтік кадрів за кордон.



На переконання Зеленського, шлях до вирішення проблеми – у розвитку бізнесу і нових можливостях для нього, зокрема – для малого і середнього. За його словами, варто запровадити вигідне кредитування для бізнесу, а також спростити процедуру отримання кредитів. Окрема проблема – житлова, тож варто вирішувати, як забезпечувати українську молодь доступним житлом.



Юрій Погуляйко далі зауважив, що область є одним з лідерів житлового будівництва. Тож він дав слово керівнику підприємства «Житлобуд-2», заслуженому будівельнику України Леоніду Стефановичу.



«Ми цього року здали дві школи – у Осівцях і в Любохинах. Люди просили передати щирі слова вдячності», - звернувся він спочатку до гаранта.



Стефанович також запитав про перспективи і темпи програми «Велике будівництва» у наступні роки.



«Я хочу, щоб ми за декілька років, а не за десятки років, побудували всі дороги нашої країни. Це важливо і для бізнесу теж, бо всі займаються експортом і імпортом товарів…» - сказав Зеленський і додав, що хотів би збільшити у наступному році ще на 100% обсяги будівництва доріг.



Стефанович також запропонував закріпити на рівні держави нормальну середню заробітну плату для будівельників так, як це зробили на Волині.



Далі слово дали аграріям. Зокрема, керівник підприємства «Вілія» Євген Дудка подякував за лояльний закон про «Ринок землі», назвав Зеленського проаграрним президентом та озвучив певні проблемні моменти.



Він запитав, чи буде в Україні відновлена посада Міністра аграрної політики.



Президент порадив давати пропозиції щодо кандидатур.







Наступними вирішили почути лікарів. Юрій Погуляйко надав слово лікарю-хірургу, доценту кафедри загальної хірургії та трансплантології Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України, ексзаступнику міністра охорони здоров'я України Михайлу Загрійчуку.



Спочатку він озвучив тему трансплантації, зауваживши, що останнім часом є певні зрушення у цьому процесі.



«Наприклад, на Волині наприкінці минулого року вперше за 15 років була виконана трансплантація серця. А у минулу п’ятницю таке виконали вже у Львові. Це перші ознаки. Але у нас є чіткий план, і Академія медичних наук готова взяти на себе відповідальність і надати чіткий план побудови системи. Це не точкова трансплантація, а задоволення всіх потреб по всій країні», - сказав Загрійчук.



За його словами, побудова такої системи трансплантації буде коштувати приблизно 4-5 мільярдів гривень. Він навів приклад Білорусі.



Окрім того, лікар озвучив інші проблеми високоспеціалізованої медичної допомоги, а також запропонував створити при Офісі президента дієву Вищу медичну раду, куди б увійшли активні керівники, професіонали, лікарі.



Згодом Володимиру Зеленському наголосили на проблемах туризму області. Керівник туристичної компанії «GЕО express» Геннадій Голуб запитав, чи є планах підтримка і промоція туризму на державному рівні, а також про способи фінансування об’єктів культурної спадщини, більшість з яких – у державній власності.







Натомість Зеленський відповів, що цим займаються компетентні люди, й наголосив на глобальніших всеукраїнських моментах щодо туризму.



«Я в туризмі не дуже, хоча дуже хочу розвивати… Ми відміняємо зараз візи. Завдання – наповнення туристом, у якого є гроші, України.



Відмінити візи навіть з тими країнами, з якими у нас була до мого призначення інша політика. Ми скоро зробимо лібералізацію візового режиму для індії, Китаю. До цього моменту це було заборонено. Австалія, Нова Зеландія, ще ряд країн. Там, де є великі українські діаспори», - сказав Зеленський.



Окрім того, президент зауважив, що у 2021 році в рамках програми «Велике будівництво» візьмуться за музеї і замки.



Президент також зауважив, що сьогодні він із хештегом #мандруйУкраїною



Юрій Погуляйко зауважив, що щодо Шацьких озер, то варто побудувати центральне водопостачання, а також дорогу Адамчуки-Збереже, тоді, можливо, буде більше іноземних туристів.



Голова Волинської ОДА мав намір вже дати заключне слово Петру Пилипюку. Утім, президент України зауважив, що протягом усієї розмови не почули жодну жінку, тоді як Україна декларує гендерну рівність.



Тож наступною про успіхи свого підприємства розповіла генеральний директор ТОВ «Кроноспан УА» Наталія Покінська. Вона розповіла Зеленському, що підприємство займається деревообробкою й невдовзі стартує з новим проектом на Рівненщині.



Наталія Покінська зауважила, що проблема меблевиків України – це закон «Про ринок деревини». За її словами, варто спільними зусиллями розробити прозорий законопроект.



Згодом слова взяв генеральний директор будівельної компанії «Луцький домобудівельний комбінат» Руслан Вайман. Він закликав повернутися до державного фінансування програми «Доступне жило», оскільки житлова проблема в Україні нині надто гостро звучить для молоді.



Зрештою, зустріч підсумував керівник «Модерн-Експо» Петро Пилипюк.



«Дякуємо за формат. Є питання, які ми передамо від Федерації роботодавців. Ми розуміємо, у який час ми живемо. Проблем і раніше було багато, а зараз взагалі тяжко. Бізнес розуміє, що ми не можемо розраховувати на таку допомогу, яку має бізнес в Європі. Основний меседж такий: ми повинні всі об’єднатися, консолідуватися, вибудувати партнерські стосунки між владою і бізнесом. Бізнес знає, що робити. Прохання тільки: не треба нам допомагати, але не мішайте. Ви зрозуміли, про що я кажу: коли «кошмарять. Не треба кошмарити».



«Якщо когось кошмарять – одразу дзвоніть нашому представнику в регіоні. Ми нікому не дамо це робити. Це не жалітися, це про справедливість. Дзвонять, ми будемо вирішувати питання», – резюмував Зеленський.







ФОТО ТА ВІДЕО ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Українив рамках робочого візиту на Волинь зустрівся з представниками місцевого бізнесу.Розмова відбулася сьогодні, 9 липня, на підприємстві «Модерн-Експо». Її транслювали на сторінці Офісу президента України на фейсбуці.На початку зустрічі Зеленський зізнався, що не знав раніше про існування такого підприємства, як «Модерн-Експо», і він вражений тим, «на якому високому рівні можуть працювати українські компанії».«Я щойно познайомився з паном Петром Пилипюком. Така компанія, це вражає. Найголовніше, що можна бути такою компанією – сучасною і платником податків», - сказав Зеленський і зауважив, що має надію на відверту розмову.Зустріч модерував голова Волинської облдержадміністраціїПершим слово на правах господаря надали керівнику підприємства «Модерн-Експо»Він розпочав з локальних питань, про які «в Києві президент не почує». Перше питання, зокрема, стосувалося питань експорту, з яким стикається бізнес. Петро Пилипюк наголосив на обмеженій пропускній можливості на кордоні в «Ягодині».«Це зрив термінів поставки, втрата репутації, грошей», - зауважив Пилипюк.На що президент відповів, що вже чув про цю проблему.«Ми зберемо нараду після повернення в Київ. Проговоримо дуже серйозно. Дуже серйозно, тому ми ставили це питання кілька тижнів тому вирішити це питання нашим відповідним органам. Вони кажуть «в процесі». То ми зробимо, аби цей процес закінчився на користь експортерів», - зазначив глава держави.Опісля йшлося про відтік кадрів за кордон.На переконання Зеленського, шлях до вирішення проблеми – у розвитку бізнесу і нових можливостях для нього, зокрема – для малого і середнього. За його словами, варто запровадити вигідне кредитування для бізнесу, а також спростити процедуру отримання кредитів. Окрема проблема – житлова, тож варто вирішувати, як забезпечувати українську молодь доступним житлом.Юрій Погуляйко далі зауважив, що область є одним з лідерів житлового будівництва. Тож він дав слово керівнику підприємства «Житлобуд-2», заслуженому будівельнику України«Ми цього року здали дві школи – у Осівцях і в Любохинах. Люди просили передати щирі слова вдячності», - звернувся він спочатку до гаранта.Стефанович також запитав про перспективи і темпи програми «Велике будівництва» у наступні роки.«Я хочу, щоб ми за декілька років, а не за десятки років, побудували всі дороги нашої країни. Це важливо і для бізнесу теж, бо всі займаються експортом і імпортом товарів…» - сказав Зеленський і додав, що хотів би збільшити у наступному році ще на 100% обсяги будівництва доріг.Стефанович також запропонував закріпити на рівні держави нормальну середню заробітну плату для будівельників так, як це зробили на Волині.Далі слово дали аграріям. Зокрема, керівник підприємства «Вілія»подякував за лояльний закон про «Ринок землі», назвав Зеленського проаграрним президентом та озвучив певні проблемні моменти.Він запитав, чи буде в Україні відновлена посада Міністра аграрної політики.Президент порадив давати пропозиції щодо кандидатур.Наступними вирішили почути лікарів. Юрій Погуляйко надав слово лікарю-хірургу, доценту кафедри загальної хірургії та трансплантології Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН України, ексзаступнику міністра охорони здоров'я УкраїниСпочатку він озвучив тему трансплантації, зауваживши, що останнім часом є певні зрушення у цьому процесі.«Наприклад, на Волині наприкінці минулого року вперше за 15 років була виконана трансплантація серця. А у минулу п’ятницю таке виконали вже у Львові. Це перші ознаки. Але у нас є чіткий план, і Академія медичних наук готова взяти на себе відповідальність і надати чіткий план побудови системи. Це не точкова трансплантація, а задоволення всіх потреб по всій країні», - сказав Загрійчук.За його словами, побудова такої системи трансплантації буде коштувати приблизно 4-5 мільярдів гривень. Він навів приклад Білорусі.Окрім того, лікар озвучив інші проблеми високоспеціалізованої медичної допомоги, а також запропонував створити при Офісі президента дієву Вищу медичну раду, куди б увійшли активні керівники, професіонали, лікарі.Згодом Володимиру Зеленському наголосили на проблемах туризму області. Керівник туристичної компанії «GЕО express»запитав, чи є планах підтримка і промоція туризму на державному рівні, а також про способи фінансування об’єктів культурної спадщини, більшість з яких – у державній власності.Натомість Зеленський відповів, що цим займаються компетентні люди, й наголосив на глобальніших всеукраїнських моментах щодо туризму.«Я в туризмі не дуже, хоча дуже хочу розвивати… Ми відміняємо зараз візи. Завдання – наповнення туристом, у якого є гроші, України.Відмінити візи навіть з тими країнами, з якими у нас була до мого призначення інша політика. Ми скоро зробимо лібералізацію візового режиму для індії, Китаю. До цього моменту це було заборонено. Австалія, Нова Зеландія, ще ряд країн. Там, де є великі українські діаспори», - сказав Зеленський.Окрім того, президент зауважив, що у 2021 році в рамках програми «Велике будівництво» візьмуться за музеї і замки.Президент також зауважив, що сьогодні він із хештегом #мандруйУкраїною опублікував фото поблизу замку Любарта. Юрій Погуляйко зауважив, що щодо Шацьких озер, то варто побудувати центральне водопостачання, а також дорогу Адамчуки-Збереже, тоді, можливо, буде більше іноземних туристів.Голова Волинської ОДА мав намір вже дати заключне слово Петру Пилипюку. Утім, президент України зауважив, що протягом усієї розмови не почули жодну жінку, тоді як Україна декларує гендерну рівність.Тож наступною про успіхи свого підприємства розповіла генеральний директор ТОВ «Кроноспан УА». Вона розповіла Зеленському, що підприємство займається деревообробкою й невдовзі стартує з новим проектом на Рівненщині.Наталія Покінська зауважила, що проблема меблевиків України – це закон «Про ринок деревини». За її словами, варто спільними зусиллями розробити прозорий законопроект.Згодом слова взяв генеральний директор будівельної компанії «Луцький домобудівельний комбінат». Він закликав повернутися до державного фінансування програми «Доступне жило», оскільки житлова проблема в Україні нині надто гостро звучить для молоді.Зрештою, зустріч підсумував керівник «Модерн-Експо» Петро Пилипюк.«Дякуємо за формат. Є питання, які ми передамо від Федерації роботодавців. Ми розуміємо, у який час ми живемо. Проблем і раніше було багато, а зараз взагалі тяжко. Бізнес розуміє, що ми не можемо розраховувати на таку допомогу, яку має бізнес в Європі. Основний меседж такий: ми повинні всі об’єднатися, консолідуватися, вибудувати партнерські стосунки між владою і бізнесом. Бізнес знає, що робити. Прохання тільки: не треба нам допомагати, але не мішайте. Ви зрозуміли, про що я кажу: коли «кошмарять. Не треба кошмарити».«Якщо когось кошмарять – одразу дзвоніть нашому представнику в регіоні. Ми нікому не дамо це робити. Це не жалітися, це про справедливість. Дзвонять, ми будемо вирішувати питання», – резюмував Зеленський.

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