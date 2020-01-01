Міністерство охорони здоров'я в тестовому режимі запускає електронні лікарняні





Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер, – передає



Перша модель — так звана «спрощена система». У Пенсійному фонді розробили спеціальний веб-інтерфейс на сайті фонду. Там лікар може за допомогою електронного цифрового підпису вносити дані про пацієнта. Далі ця інформація буде автоматично надаватися усім службам.



За цією системою МОЗ зможе запустити електронні лікарняні вже до кінця літа. Поки відомство до 10 липня збирає форми реєстрації від медзакладів, які хочуть тестувати цю систему.



Другу модель електронних лікарняних назвали «цільовою моделлю», яку впровадять в систему eHealth. Електронні лікарняні в цій системі мають запрацювати на початку 2021 року.



Раніше, в Кабміні обіцяли запровадити електронні лікарняні з квітня 2020 року, але тоді їх запустити не вдалося. За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, виникли технічні проблеми, зокрема, через поширення коронавірусного захворювання.



До слова, в уряді підрахували, що запуск електронних лікарняних дозволить державі зекономити до 4 мільярдів гривень на рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров’я запускає в тестовому режимі електронні лікарняні на базі Пенсійного фонду. Загалом у відомстві є два напрямки того, як розвивати електронні лікарняні.Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я, – передає Громадське Перша модель — так звана «спрощена система». У Пенсійному фонді розробили спеціальний веб-інтерфейс на сайті фонду. Там лікар може за допомогою електронного цифрового підпису вносити дані про пацієнта. Далі ця інформація буде автоматично надаватися усім службам.За цією системою МОЗ зможе запустити електронні лікарняні вже до кінця літа. Поки відомство до 10 липня збирає форми реєстрації від медзакладів, які хочуть тестувати цю систему.Другу модель електронних лікарняних назвали «цільовою моделлю», яку впровадять в систему eHealth. Електронні лікарняні в цій системі мають запрацювати на початку 2021 року.Раніше, в Кабміні обіцяли запровадити електронні лікарняні з квітня 2020 року, але тоді їх запустити не вдалося. За словами міністра охорони здоров’я, виникли технічні проблеми, зокрема, через поширення коронавірусного захворювання.До слова, в уряді підрахували, що запуск електронних лікарняних дозволить державі зекономити до 4 мільярдів гривень на рік.

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