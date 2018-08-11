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У Ковелі модернізують систему водовідведення. ФОТО

У Ковелі модернізують систему водовідведення. ФОТО
На вулиці Степана Бандери в Ковелі розпочали будівництво мереж водовідведення.

Міський голова Олег Кіндер оглянув хід робіт з облаштування системи водовідведення на вулиці Степана Бандери, повідомляє Ковельська міська рада.

Наступним етапом стане реконструкція мережі на вулиці Павлова та будівництво нової – на Вітовського. На ці потреби місто загалом має спрямувати понад 4 мільйони гривень. Попередньо уже на Павлова та Вітовського прокладено господарсько-фекальну каналізацію.

Міський голова поспілкувався з Русланом Демчуком, керівником ТОВ «Волиньбудтех», яка є головним підрядником з влаштування водовідведення.

У Ковелі модернізують систему водовідведення. ФОТО

Олег Олексійович зазначає, що питання ремонту дороги на вулицях, які ведуть до пологового будинку, вже давно турбує мешканців міста. Проте, розпочати модернізацію не вдавалось через зношені труби водовідведення.

У Ковелі модернізують систему водовідведення. ФОТО

У нинішньому році буде проводитись й асфальтування вулиць. Кошти на це передбачені у місцевому бюджеті – 5,7 мільйона гривень. Стільки ж має отримати Ковель на ці об’єкти з обласного бюджету за рахунок державної субвенції.

У Ковелі модернізують систему водовідведення. ФОТО

Ремонт затягнувся, бо крім асфальтування ведеться модернізація системи водовідведення. А це великий об’єм документації, чимало часу займають тендерні процедури. Але у Ковелі уже стало практикою при капітальному ремонті чи реконструкції – спочатку прокладати нові мережі, а лише тоді дорожнє полотно. Тим більше, що нинішнє літо вкотре продемонструвало, що проблема підтоплень нікуди не зникла і її потрібно вирішувати комплексно.

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Теги: Ковель, каналізація, водовідведення
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