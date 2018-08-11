У Ковелі модернізують систему водовідведення. ФОТО
Сьогодні, 08:12
На вулиці Степана Бандери в Ковелі розпочали будівництво мереж водовідведення.
Міський голова Олег Кіндер оглянув хід робіт з облаштування системи водовідведення на вулиці Степана Бандери, повідомляє Ковельська міська рада.
Наступним етапом стане реконструкція мережі на вулиці Павлова та будівництво нової – на Вітовського. На ці потреби місто загалом має спрямувати понад 4 мільйони гривень. Попередньо уже на Павлова та Вітовського прокладено господарсько-фекальну каналізацію.
Міський голова поспілкувався з Русланом Демчуком, керівником ТОВ «Волиньбудтех», яка є головним підрядником з влаштування водовідведення.
Олег Олексійович зазначає, що питання ремонту дороги на вулицях, які ведуть до пологового будинку, вже давно турбує мешканців міста. Проте, розпочати модернізацію не вдавалось через зношені труби водовідведення.
У нинішньому році буде проводитись й асфальтування вулиць. Кошти на це передбачені у місцевому бюджеті – 5,7 мільйона гривень. Стільки ж має отримати Ковель на ці об’єкти з обласного бюджету за рахунок державної субвенції.
Ремонт затягнувся, бо крім асфальтування ведеться модернізація системи водовідведення. А це великий об’єм документації, чимало часу займають тендерні процедури. Але у Ковелі уже стало практикою при капітальному ремонті чи реконструкції – спочатку прокладати нові мережі, а лише тоді дорожнє полотно. Тим більше, що нинішнє літо вкотре продемонструвало, що проблема підтоплень нікуди не зникла і її потрібно вирішувати комплексно.
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Міський голова Олег Кіндер оглянув хід робіт з облаштування системи водовідведення на вулиці Степана Бандери, повідомляє Ковельська міська рада.
Наступним етапом стане реконструкція мережі на вулиці Павлова та будівництво нової – на Вітовського. На ці потреби місто загалом має спрямувати понад 4 мільйони гривень. Попередньо уже на Павлова та Вітовського прокладено господарсько-фекальну каналізацію.
Міський голова поспілкувався з Русланом Демчуком, керівником ТОВ «Волиньбудтех», яка є головним підрядником з влаштування водовідведення.
Олег Олексійович зазначає, що питання ремонту дороги на вулицях, які ведуть до пологового будинку, вже давно турбує мешканців міста. Проте, розпочати модернізацію не вдавалось через зношені труби водовідведення.
У нинішньому році буде проводитись й асфальтування вулиць. Кошти на це передбачені у місцевому бюджеті – 5,7 мільйона гривень. Стільки ж має отримати Ковель на ці об’єкти з обласного бюджету за рахунок державної субвенції.
Ремонт затягнувся, бо крім асфальтування ведеться модернізація системи водовідведення. А це великий об’єм документації, чимало часу займають тендерні процедури. Але у Ковелі уже стало практикою при капітальному ремонті чи реконструкції – спочатку прокладати нові мережі, а лише тоді дорожнє полотно. Тим більше, що нинішнє літо вкотре продемонструвало, що проблема підтоплень нікуди не зникла і її потрібно вирішувати комплексно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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