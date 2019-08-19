Контейнери для пластикових пляшок встановлять одразу в 5 населених пунктах району на Волині

Сергій Шкода провів робочу зустріч з головами Рожищенської міської ради, Копачівської громади, Руднянської сільської ради, представниками Дубищенської селищної та Топільненської сільської рад з власником підприємства «Вторма-Волинь» Валерієм Літвінчуком.



Під час зустрічі обговорили співпрацю зі збору та вивезення з територій місцевих рад пластикових пляшок. Про це повідомили на сайті



Голова райдержадміністрації Сергій Шкода наголосив, що справа сортування сміття актуальна і корисна, адже сприяє поліпшенню екологічної ситуації й спонукає громадян до свідомого ставлення до навколишнього середовища.



Представники місцевих рад висловили зацікавленість та готовність працювати у цьому напрямку. Велась конкретна розмова про можливості придбання спеціальних контейнерів та варіанти вивезення вторсировини.



Досвідом роботи й напрацюваннями у питанні сортування сміття поділився з колегами Рожищенський міський голова В’ячеслав Поліщук.



Проблемним лишається свідоме ставлення до цих важливих питань мешканців району. Учасники зустрічі зійшлись на думці, що потрібно продовжувати проведення активної просвітницької кампанії серед населення, залучивши місцевих депутатів, ЗМІ та педагогів.



Результатом зустрічі мають стати встановлені найближчим часом сміттєві контейнери для пластикових пляшок у Рожищі, Рудні, Копачівці, Дубищі, Топільному.

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