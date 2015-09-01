Від серпня в Україні підніматимуть ціни на електроенергію





Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 1 серпня 2020 року збільшить тариф НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії на 54,6%. Про це йдеться на сайті регулятора, –



Відповідне рішення ухвалили, щоб компанія могла отримати гроші на погашення заборгованості перед виробниками «зеленої енергетики».

При цьому проект рішення до засідання 11 липня передбачав зростання тарифу в 2,1 рази – до 327,97 грн/МВт-год, а початкову пропозицію НЕК було довести тариф до 604,51 грн/МВт-год.



Можливість знизити тариф з'явилася завдяки планам НЕК взяти кредитні кошти міжнародних фінансових організацій, що дозволить знизити єдиномементне навантаження на споживачів і паралельно розрахуватися з боргами відповідно до підписаного між урядом України і «зеленими» меморандумом», - йдеться в прес-релізі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тариф на передачу електроенергії в Україні піднімуть на половину.Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 1 серпня 2020 року збільшить тариф НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії на 54,6%. Про це йдеться на сайті регулятора, – пише ТСН.Відповідне рішення ухвалили, щоб компанія могла отримати гроші на погашення заборгованості перед виробниками «зеленої енергетики».При цьому проект рішення до засідання 11 липня передбачав зростання тарифу в 2,1 рази – до 327,97 грн/МВт-год, а початкову пропозицію НЕК було довести тариф до 604,51 грн/МВт-год.Можливість знизити тариф з'явилася завдяки планам НЕК взяти кредитні кошти міжнародних фінансових організацій, що дозволить знизити єдиномементне навантаження на споживачів і паралельно розрахуватися з боргами відповідно до підписаного між урядом України і «зеленими» меморандумом», - йдеться в прес-релізі.

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