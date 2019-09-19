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Реконструкція приміщення одного з відділень поліції на Волині обійдеться в майже 18 мільйонів

Реконструкція приміщення одного з відділень поліції на Волині обійдеться в майже 18 мільйонів
Адмінприміщення Любешівського відділення Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області реконструюють.

Виконавця робіт визначать у результаті відкритих торгів, пише Волинь онлайн.

Замовником виступає Головне управління Національної поліції у Волинській області.

Тендерні пропозиції приймають до 31 липня, розпочнуть аукціон 3 серпня. Строк виконання робіт – до 1 червня 2021 року.

Очікувана вартість робіт становить 17,894 мільйона гривень.

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Теги: Любешів, поліція, ремонт, реконструкція, тендер
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