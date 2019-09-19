Реконструкція приміщення одного з відділень поліції на Волині обійдеться в майже 18 мільйонів





Виконавця робіт визначать у результаті відкритих торгів, пише



Замовником виступає Головне управління Національної поліції у Волинській області.



Тендерні пропозиції приймають до 31 липня, розпочнуть аукціон 3 серпня. Строк виконання робіт – до 1 червня 2021 року.



Очікувана вартість робіт становить 17,894 мільйона гривень.

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