Під час виборів у Польщі п'яний українець погрожував підірвати дільницю





У чоловіка виявили майже 3 проміле алкоголю в крові, - повідомляє



Зазначається, що у другій половині дня 46-річний громадянин України зателефонував на спецлінію "112" та заявив, що у випадку, якщо до нього не приїде дільничний, він замінує виборчу дільницю. Поліцейські виїхали на місце та затримали чоловіка.



Аби переконатися у відсутності небезпеки, піротехніки оглянули квартиру затриманого та територію дільниці, однак, жодних вибухових пристроїв не виявили. За підняття помилкової тривоги чоловікові загрожує до 8 років ув'язнення.



Так, у неділю у Польщі відбулося голосування у другому турі президентських виборів. Більш ніж 27 тисяч виборчих дільниць працювали від 08:00 до 21:00.



За результатами екзитполу, проведеного компанією Ipsos, чинний президент Анджей Дуда, якого підтримує правляча націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС), лідирує з незначним відривом у другому турі президентських виборів у країні. Так, попередньо він набрав 50,4 відсотка голосів, а його опонент, мер Варшави, кандидат від ліберально-демократичного опозиційного блоку "Громадянська коаліція" Рафал Тшасковський - 49,6 відсотка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 12 липня, у Польщі під час другого туру президентських виборів українець у стані алкогольного сп'яніння погрожував підірвати виборчу дільницю в Слупії Конецькій Свентокшиського воєводства.У чоловіка виявили майже 3 проміле алкоголю в крові, - повідомляє ТСН з посиланням на Wiadomości.Зазначається, що у другій половині дня 46-річний громадянин України зателефонував на спецлінію "112" та заявив, що у випадку, якщо до нього не приїде дільничний, він замінує виборчу дільницю. Поліцейські виїхали на місце та затримали чоловіка.Аби переконатися у відсутності небезпеки, піротехніки оглянули квартиру затриманого та територію дільниці, однак, жодних вибухових пристроїв не виявили. За підняття помилкової тривоги чоловікові загрожує до 8 років ув'язнення.Так, у неділю у Польщі відбулося голосування у другому турі президентських виборів. Більш ніж 27 тисяч виборчих дільниць працювали від 08:00 до 21:00.За результатами екзитполу, проведеного компанією Ipsos, чинний президент, якого підтримує правляча націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС), лідирує з незначним відривом у другому турі президентських виборів у країні. Так, попередньо він набрав 50,4 відсотка голосів, а його опонент, мер Варшави, кандидат від ліберально-демократичного опозиційного блоку "Громадянська коаліція"- 49,6 відсотка.

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