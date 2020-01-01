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Під час виборів у Польщі п'яний українець погрожував підірвати дільницю

Під час виборів у Польщі п'яний українець погрожував підірвати дільницю
У неділю, 12 липня, у Польщі під час другого туру президентських виборів українець у стані алкогольного сп'яніння погрожував підірвати виборчу дільницю в Слупії Конецькій Свентокшиського воєводства. 

У чоловіка виявили майже 3 проміле алкоголю в крові, - повідомляє ТСН з посиланням на Wiadomości.  

Зазначається, що у другій половині дня 46-річний громадянин України зателефонував на спецлінію "112" та заявив, що у випадку, якщо до нього не приїде дільничний, він замінує виборчу дільницю. Поліцейські виїхали на місце та затримали чоловіка. 
 
Аби переконатися у відсутності небезпеки, піротехніки оглянули квартиру затриманого та територію дільниці, однак, жодних вибухових пристроїв не виявили. За підняття помилкової тривоги чоловікові загрожує до 8 років ув'язнення.

Так, у неділю у Польщі відбулося голосування у другому турі президентських виборів. Більш ніж 27 тисяч виборчих дільниць працювали від 08:00 до 21:00.

За результатами екзитполу, проведеного компанією Ipsos, чинний президент Анджей Дуда, якого підтримує правляча націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС), лідирує з незначним відривом у другому турі президентських виборів у країні. Так, попередньо він набрав 50,4 відсотка голосів, а його опонент, мер Варшави, кандидат від ліберально-демократичного опозиційного блоку "Громадянська коаліція" Рафал Тшасковський - 49,6 відсотка.

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Теги: Польща, вибори, українець
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