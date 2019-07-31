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На Львівщині чоловік вистрілив в охоронця лікарні та втік

На Львівщині чоловік вистрілив в охоронця лікарні та втік
На території однієї із лікарень, розташованої у місті Винники, чоловік прострелив ногу працівнику цивільної охорони медзакладу, після чого втік.

Про це повідомляє сектор комункації поліції у Львівській області.

За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Личаківського відділу поліції, а також оперативники карного розшуку поліції Львівщини.

На місці події поліцейські виявили 63-річного працівника цивільної охорони, львів’янина, з наскрізним пораненням ноги.

Встановили, що між ним та іншим чоловіком виник конфлікт, під час якого зловмисник вистрелив потерпілому в ногу з предмета, схожого на револьвер Флобера, спричинивши поранення.

За фактом слідчі Личаківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Також завдяки злагодженим діям співробітників різних служб та підрозділів поліції Львівщини оперативно встановили, що до вчинення злочину причетний 63-річний житель Львова. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Зброю поліцейські у нього вилучили та скерували на експертне дослідження.

Досудове розслідування триває.



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Теги: Львівщина, лікарня, зброя
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