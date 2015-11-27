«Працівник» банку зняв з картки волинянина кругленьку суму





Про це



У телефонному режимі спритник представився працівником одного із банків та під приводом розблокування банківської картки заволодів грошовими коштами 48-річного житель Ковельського району в сумі 15 тисяч гривень.



Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення даного злочину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 липня у Ковельському районі псевдопрацівник банку ошукав місцевого жителя.Про це повідомляє Ковельський відділ поліції Волинської області.У телефонному режимі спритник представився працівником одного із банків та під приводом розблокування банківської картки заволодів грошовими коштами 48-річного житель Ковельського району в сумі 15 тисяч гривень.Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення даного злочину.

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