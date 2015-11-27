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«Працівник» банку зняв з картки волинянина кругленьку суму

«Працівник» банку зняв з картки волинянина кругленьку суму
13 липня у Ковельському районі псевдопрацівник банку ошукав місцевого жителя.

Про це повідомляє Ковельський відділ поліції Волинської області.

У телефонному режимі спритник представився працівником одного із банків та під приводом розблокування банківської картки заволодів грошовими коштами 48-річного житель Ковельського району в сумі 15 тисяч гривень.

Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення даного злочину.


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Теги: Ковель, шахраї, псевдопрацівник банку
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