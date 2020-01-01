У ще одному місті на Волині повністю відкриють кафе і ресторани
Сьогодні, 16:43
У Володимирі-Волинському заклади культури та громадського харчування зможуть приймати відвідувачів і повноцінно працювати.
Про це стало відомо 14 липня під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, під час якого розглянули нові зміни, внесені КМУ, які стосуються роботи закладів культури та громадського харчування, – пишуть на сайті міста.
В умовах карантину кафе та ресторани Володимира-Волинського мали можливість працювати у режимі доставки або ж приймати відвідувачів лише на літніх майданчиках. Проте з внесенням змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392 дозволяється відновити роботу закладів громадського харчування з обмеженням в часі (з 7:00 до 23:00), зокрема розміщувати відвідувачів всередині приміщень за умови дотримання усіх необхідних протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, що таке ж рішення прийняли і в обласному центрі Волині, у Луцьку, тож уже із 16-го липня відвідувачі зможуть перебувати в закладах громадського харчування не лише на літніх терасах, а й у приміщеннях.
У Володимирі-Волинському правило також стосується і закладів культури, однак забороняється робота закладів з наповненістю понад 50 відсотків стаціонарних розміщених місць для сидіння та/або більше однієї особи на 5 кв. метрів площі закладу.
Згідно Постанови робота розважальних закладів (нічних клубів), також суб’єктів господарської діяльності з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), закладів культури, крім кінотеатрів після 23-ї та до 7-ї години є забороненою. У Володимирі, згідно прийнятого рішення комісії з питань ТЕБ і НС, відповідні зміни в роботі закладів будуть застосовуватися з 15 липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це стало відомо 14 липня під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, під час якого розглянули нові зміни, внесені КМУ, які стосуються роботи закладів культури та громадського харчування, – пишуть на сайті міста.
В умовах карантину кафе та ресторани Володимира-Волинського мали можливість працювати у режимі доставки або ж приймати відвідувачів лише на літніх майданчиках. Проте з внесенням змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392 дозволяється відновити роботу закладів громадського харчування з обмеженням в часі (з 7:00 до 23:00), зокрема розміщувати відвідувачів всередині приміщень за умови дотримання усіх необхідних протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, що таке ж рішення прийняли і в обласному центрі Волині, у Луцьку, тож уже із 16-го липня відвідувачі зможуть перебувати в закладах громадського харчування не лише на літніх терасах, а й у приміщеннях.
У Володимирі-Волинському правило також стосується і закладів культури, однак забороняється робота закладів з наповненістю понад 50 відсотків стаціонарних розміщених місць для сидіння та/або більше однієї особи на 5 кв. метрів площі закладу.
Згідно Постанови робота розважальних закладів (нічних клубів), також суб’єктів господарської діяльності з надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), закладів культури, крім кінотеатрів після 23-ї та до 7-ї години є забороненою. У Володимирі, згідно прийнятого рішення комісії з питань ТЕБ і НС, відповідні зміни в роботі закладів будуть застосовуватися з 15 липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі у річці Турія небезпечно купатися
Сьогодні, 17:02
Зґвалтував рідну тітку і по-звірячому вбив її у неї ж вдома: на Волині судили 17-річного хлопця
Сьогодні, 17:00
У ще одному місті на Волині повністю відкриють кафе і ресторани
Сьогодні, 16:43