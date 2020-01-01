вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

15 липня на Волині: гортаючи календар

15 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження колишня директор департаменту соціальної політики Луцької міської ради Лариса Боярин.

Також день народження сьогодні у Сергія Зизи - депутата Луцької міської ради 5-го скликання з 2002 по 2006 роки, добровольця московсько-української війни, бойця добровольчого спецпідрозділу "Світязь" з 2014 по 2017 роки, волонтера, активіста, журналістки Оксани Ричук, громадських активістів Назара Грищука та Івана Грушецького.

Імениннки цього дня - це чоловіки з ім'ям Арсеній.

Вітаємо їх зі святом, бажаємо міцного здоров’я, радості від життя та любові від рідних.

15 липня 1990 був піднятий синьо-жовтий прапор над приміщенням Луцької міської ради.

У цей день 1992 року виконком Луцької міської ради народних депутатів прийняв рішення про перейменування деяких вулиць у місті.

Зокрема проспект Карла Маркса став називатися Відродження, а Жовтневої Революції – Соборності.

У 2012 році луцький гурт «Ріплей» здобув гран-прі рок-фестивалю «Тарас Бульба».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині підсвітили Васильківську ротонду. ФОТО
Сьогодні, 01:14
У Білорусі – протести після відмови ЦВК реєструвати на виборах конкурента Лукашенка
Сьогодні, 00:14
15 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Донбасі бойовики поранили 7 українських військових
14 липень, 23:39
З початку року луцькі патрульні зафіксували понад тисячу порушень ПДР. ФОТО
14 липень, 22:59
Схожі новини
9 липня на Волині: гортаючи календар 9 липня на Волині: гортаючи календар
09 липень, 00:00
7 липня на Волині: гортаючи календар 7 липня на Волині: гортаючи календар
07 липень, 00:00
3 липня на Волині: гортаючи календар 3 липня на Волині: гортаючи календар
03 липень, 00:00
1 липня на Волині: гортаючи календар 1 липня на Волині: гортаючи календар
01 липень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині підсвітили Васильківську ротонду. ФОТО
Сьогодні, 01:14
 0
У Білорусі – протести після відмови ЦВК реєструвати на виборах конкурента Лукашенка
Сьогодні, 00:14
 0
15 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Донбасі бойовики поранили 7 українських військових
14 липень, 23:39
 0
З початку року луцькі патрульні зафіксували понад тисячу порушень ПДР. ФОТО
14 липень, 22:59
 0
Медіа
відео
1/8