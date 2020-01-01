Ще одна країна Європи оновила правила в'їзду для українців





Про це йдеться у повідомленні Посольства України в Угорщині у Facebook, - пише



З 15 липня 2020 року право на в’їзд до Угорщини мають громадяни України, які по-перше, є членами сім’ї громадян Угорщини, по-друге, які мають дійсний дозвіл на постійне проживання в Угорщині та члени їх сімей, і по-третє, які мають дійсний дозвіл на тимчасове проживання в Угорщині, що дає право перебувати на території країни більше 90 днів.



Крім того, дозволили в’їзд українцям, які прибувають з країн, з середнім рівнем розповсюдження коронавірусу (жовтий колір).



Наразі це Болгарія, Велика Британія, Норвегія, Російська Федерація, Португалія, Румунія, Сербія, Швеція, Японія, Китай США. Також дозволено в’їзд українцям, які прибувають з країн, з низьким рівнем розповсюдження коронавірусу (не віднесені ні до жовтої, ні до червоної категорії).



Разом з тим до Угорщини пускатимуть українців в рамках тридцятикілометрової прикордонної зони на термін до 24 годин. В інших випадках, у тому числі, коли особа прибуває з країни з високим рівнем розповсюдження коронавірусу (червоний колір), в’їзд в Угорщину для громадян України можливий лише після отримання дозволу угорської поліції.



Зокрема, за наявності достатніх підстав (судовий процес, працевлаштування, лікування, навчання, похорон тощо) потрібно заповнити угорською або англійською мовою та подати електронну заявку.



Відповідь надходить, як правило, протягом 48 годин. Рішення про задоволення клопотання, яке надсилається на електронну адресу, вказану в процесі формування запиту, необхідно продемонструвати на кордоні (друкований варіант або на екрані мобільного пристрою).



"Громадяни України, які вказані у пунктах 1-4 та прибувають з країн з середнім та високим рівнями розповсюдження коронавірусу, можуть бути звільнені від карантину за наявності довідки органу охорони здоров'я щодо результатів двох негативних тестів на COVID-19 (SARS-CoV-2 teszt) з різницею видачі щонайменше у 48 годин. Довідка має бути видана протягом останніх п’яти днів та оформлена англійською чи угорською мовами або перекладена на вказані мови", - йдеться у повідомленні.



У посольстві заявили, що на сьогодні громадяни України, які бажають транзитом перетнути територію Угорщини, не потребують отримання індивідуального дозволу для транзиту, якщо громадянин України повертається в Україну, а також у разі коли: особа надає згоду пройти перевірку на наявність COVID-19 та не має ознак підозри на інфекцію, і коли особа відповідає всім вимогам для в’їзду, визначеним Кодексом Шенгенських кордонів (біометричний паспорт, віза, медичний страховий поліс, що діє на території Європи, фінансове забезпечення).



Крім того, коли у особи є наявний документ, що підтверджує право на в’їзд у країну призначення (в залежності від вимог конкретної країни: дозвіл на проживання, робоча віза, бронювання готелю, документ на право власності нерухомості, результати тестів на вірус тощо), а також, за необхідності, документи, що підтверджують можливість в’їзду до інших транзитних країн (Румунія, Сербія, Хорватія, Словенія, Австрія, Словаччина).



На українсько-угорському кордоні для транзиту можна використати виключно пункти пропуску "Тиса" та "Лужанка". Зупинки у рамках використання гуманітарних коридорів мають здійснюватися у мінімально необхідній для перетину території країни кількості, у визначених органами влади зонах відпочинку та АЗС. Час транзиту не може перевищувати 24 години.



Контроль за дотриманням правил транзиту здійснюється поліцією. Як повідомляв УНІАН, на Закарпатті сьогодні перед пунктами пропуску на українсько-угорському кордоні утворилися черги з кількох сотень автівок через запровадження з 15 липня жорсткіших правил перетину кордону з Угорщиною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Угорщина оновила правила в'їзду для українських громадян, що діятимуть з 15 липня.Про це йдеться у повідомленні Посольства України в Угорщині у Facebook, - пише УНІАН З 15 липня 2020 року право на в’їзд до Угорщини мають громадяни України, які по-перше, є членами сім’ї громадян Угорщини, по-друге, які мають дійсний дозвіл на постійне проживання в Угорщині та члени їх сімей, і по-третє, які мають дійсний дозвіл на тимчасове проживання в Угорщині, що дає право перебувати на території країни більше 90 днів.Крім того, дозволили в’їзд українцям, які прибувають з країн, з середнім рівнем розповсюдження коронавірусу (жовтий колір).Наразі це Болгарія, Велика Британія, Норвегія, Російська Федерація, Португалія, Румунія, Сербія, Швеція, Японія, Китай США. Також дозволено в’їзд українцям, які прибувають з країн, з низьким рівнем розповсюдження коронавірусу (не віднесені ні до жовтої, ні до червоної категорії).Разом з тим до Угорщини пускатимуть українців в рамках тридцятикілометрової прикордонної зони на термін до 24 годин. В інших випадках, у тому числі, коли особа прибуває з країни з високим рівнем розповсюдження коронавірусу (червоний колір), в’їзд в Угорщину для громадян України можливий лише після отримання дозволу угорської поліції.Зокрема, за наявності достатніх підстав (судовий процес, працевлаштування, лікування, навчання, похорон тощо) потрібно заповнити угорською або англійською мовою та подати електронну заявку.Відповідь надходить, як правило, протягом 48 годин. Рішення про задоволення клопотання, яке надсилається на електронну адресу, вказану в процесі формування запиту, необхідно продемонструвати на кордоні (друкований варіант або на екрані мобільного пристрою)."Громадяни України, які вказані у пунктах 1-4 та прибувають з країн з середнім та високим рівнями розповсюдження коронавірусу, можуть бути звільнені від карантину за наявності довідки органу охорони здоров'я щодо результатів двох негативних тестів на COVID-19 (SARS-CoV-2 teszt) з різницею видачі щонайменше у 48 годин. Довідка має бути видана протягом останніх п’яти днів та оформлена англійською чи угорською мовами або перекладена на вказані мови", - йдеться у повідомленні.У посольстві заявили, що на сьогодні громадяни України, які бажають транзитом перетнути територію Угорщини, не потребують отримання індивідуального дозволу для транзиту, якщо громадянин України повертається в Україну, а також у разі коли: особа надає згоду пройти перевірку на наявність COVID-19 та не має ознак підозри на інфекцію, і коли особа відповідає всім вимогам для в’їзду, визначеним Кодексом Шенгенських кордонів (біометричний паспорт, віза, медичний страховий поліс, що діє на території Європи, фінансове забезпечення).Крім того, коли у особи є наявний документ, що підтверджує право на в’їзд у країну призначення (в залежності від вимог конкретної країни: дозвіл на проживання, робоча віза, бронювання готелю, документ на право власності нерухомості, результати тестів на вірус тощо), а також, за необхідності, документи, що підтверджують можливість в’їзду до інших транзитних країн (Румунія, Сербія, Хорватія, Словенія, Австрія, Словаччина).На українсько-угорському кордоні для транзиту можна використати виключно пункти пропуску "Тиса" та "Лужанка". Зупинки у рамках використання гуманітарних коридорів мають здійснюватися у мінімально необхідній для перетину території країни кількості, у визначених органами влади зонах відпочинку та АЗС. Час транзиту не може перевищувати 24 години.Контроль за дотриманням правил транзиту здійснюється поліцією. Як повідомляв УНІАН, на Закарпатті сьогодні перед пунктами пропуску на українсько-угорському кордоні утворилися черги з кількох сотень автівок через запровадження з 15 липня жорсткіших правил перетину кордону з Угорщиною.

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