Чоловіка, який зарізав свою матір у Луцьку, взяли під варту





Нагадаємо, що увечері 13 липня 2020 року раніше судимий нетверезий молодик під час сварки у квартирі будинку



Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні умисного убивства (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 115 КК України, покарання – до 15 років позбавлення волі).



Наступні 60 днів він перебуватиме під вартою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29-річному лучанину обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Нагадаємо, що увечері 13 липня 2020 року раніше судимий нетверезий молодик під час сварки у квартирі будинку на вулиці Потебні у Луцьку завдав удар ножем у груди рідній матері , заподіявши смерть, - інформує прокуратура Волинської області.Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні умисного убивства (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 115 КК України, покарання – до 15 років позбавлення волі).Наступні 60 днів він перебуватиме під вартою.

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