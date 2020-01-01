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Чоловіка, який зарізав свою матір у Луцьку, взяли під варту

Чоловіка, який зарізав свою матір у Луцьку, взяли під варту
29-річному лучанину обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що увечері 13 липня 2020 року раніше судимий нетверезий молодик під час сварки у квартирі будинку на вулиці Потебні у Луцьку завдав удар ножем у груди рідній матері, заподіявши смерть, - інформує прокуратура Волинської області.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні умисного убивства (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 115 КК України, покарання – до 15 років позбавлення волі).

Наступні 60 днів він перебуватиме під вартою.


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Теги: вбивство, Потебні, Луцьк
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