Чоловіка, який зарізав свою матір у Луцьку, взяли під варту
Сьогодні, 11:51
29-річному лучанину обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, що увечері 13 липня 2020 року раніше судимий нетверезий молодик під час сварки у квартирі будинку на вулиці Потебні у Луцьку завдав удар ножем у груди рідній матері, заподіявши смерть, - інформує прокуратура Волинської області.
Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні умисного убивства (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 115 КК України, покарання – до 15 років позбавлення волі).
Наступні 60 днів він перебуватиме під вартою.
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Нагадаємо, що увечері 13 липня 2020 року раніше судимий нетверезий молодик під час сварки у квартирі будинку на вулиці Потебні у Луцьку завдав удар ножем у груди рідній матері, заподіявши смерть, - інформує прокуратура Волинської області.
Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні умисного убивства (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 115 КК України, покарання – до 15 років позбавлення волі).
Наступні 60 днів він перебуватиме під вартою.
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