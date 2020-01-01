У ТРЦ «ПортCity» відновили роботу кафе та ресторани*
Сьогодні, 12:59
16 липня з дотриманням усіх санітарних та протиепідемічних заходів кафе та ресторани, що розташовані на території ТРЦ "ПортCity", знову почали приймати гостей у приміщеннях.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
2-й поверх
- New York Street Pizza
- Best Burger & Pizza
- Merci
- Scorini.Сімейна
- WOKA asia food
- Франс.уа
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3-й поверх
- Melrose
- Кафе PremierCity
- StrikeCity
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Відновлять роботу також:
- Coffee Coffee
- Зерно
- Капучіно
⠀
"Дотримуйтесь масочного режиму, зберігайте дистанцію та користуйтесь антисептиками. З нетерпінням чекаємо зустрічі з Вами", - зауважили у "ПортCity".
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⠀
Про це повідомляє адміністрація закладу.
2-й поверх
- New York Street Pizza
- Best Burger & Pizza
- Merci
- Scorini.Сімейна
- WOKA asia food
- Франс.уа
⠀
3-й поверх
- Melrose
- Кафе PremierCity
- StrikeCity
⠀
Відновлять роботу також:
- Coffee Coffee
- Зерно
- Капучіно
⠀
"Дотримуйтесь масочного режиму, зберігайте дистанцію та користуйтесь антисептиками. З нетерпінням чекаємо зустрічі з Вами", - зауважили у "ПортCity".
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