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У ТРЦ «ПортCity» відновили роботу кафе та ресторани*

У ТРЦ «ПортCity» відновили роботу кафе та ресторани*
16 липня з дотриманням усіх санітарних та протиепідемічних заходів кафе та ресторани, що розташовані на території ТРЦ "ПортCity", знову почали приймати гостей у приміщеннях.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

2-й поверх
- New York Street Pizza
- Best Burger & Pizza
- Merci
- Scorini.Сімейна
- WOKA asia food
- Франс.уа

3-й поверх
- Melrose
- Кафе PremierCity
- StrikeCity

Відновлять роботу також:

- Coffee Coffee
- Зерно
- Капучіно

"Дотримуйтесь масочного режиму, зберігайте дистанцію та користуйтесь антисептиками. З нетерпінням чекаємо зустрічі з Вами", - зауважили у "ПортCity".

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Теги: ПортCity, кафе, ресторани
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