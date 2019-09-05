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Поблизу центрального парку Луцька відкрили мультифункціональний спортмайданчик. ФОТО

Поблизу центрального парку Луцька відкрили мультифункціональний спортмайданчик. ФОТО
У Луцьку урочисто відкрили спортивний мультифункціональний майданчик на вулиці Глушець, який знаходиться поблизу місця, де був «Діснейленд» у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

Церемонію відкриття влаштували у четвер, 16 липня.

Відтак, на спортивному майданчику можна займатися аж чотирма видами спорту, що входять до Олімпійської програми: баскетболом, баскетболом «3 на 3», волейболом і бадмінтоном.

Нагадаємо, що будівництво майданчика розпочалося у вересні 2019 року.

В честь відкриття вирішили влаштувати показові змагання із кожного з них.

Першим був баскетбол і дебютувала команда «Посадовці Луцькради» у складі першого заступника міського голови Григорія Недопада, заступника мера Костянтина Петрочука, радника міського голови Ігоря Поліщука та директора департаменту сім’ї, молоді та спорту Володимира Захожого. Грали вони проти титулованих спортсменів із баскетбольного клубу «Старий Луцьк-Університет».

Віцепрезидент, тренер БК «Старий Луцьк-Університет» Дмитро Чайковський у вступному слові зізнався, що вперше таке бачив, щоб посадовці, заступники та депутати грали проти професійних спортсменів.

Для цікавості команди вирішили «перемішати». Грали до 11 очок. В напруженому поєдинку перемогла команда Луцькради. Фінальний гол забив Володимир Захожий.

Паралельно на іншій частині поля до поєдинку готувалися волейболісти і гравці у бадмінтон.

«2 роки тому на цьому місці тут були хащі, люди вживали алкоголь і наркотики, тепер тут вирує спорт. Нехай надалі на цьому місці покращують свої професійні навички спортсмени, займаються діти, ходять лучани», - сказав Ігор Поліщук.
Поблизу центрального парку Луцька відкрили мультифункціональний спортмайданчик. ФОТО
Поблизу центрального парку Луцька відкрили мультифункціональний спортмайданчик. ФОТО
Поблизу центрального парку Луцька відкрили мультифункціональний спортмайданчик. ФОТО
Поблизу центрального парку Луцька відкрили мультифункціональний спортмайданчик. ФОТО
Поблизу центрального парку Луцька відкрили мультифункціональний спортмайданчик. ФОТО
Поблизу центрального парку Луцька відкрили мультифункціональний спортмайданчик. ФОТО
Поблизу центрального парку Луцька відкрили мультифункціональний спортмайданчик. ФОТО
Поблизу центрального парку Луцька відкрили мультифункціональний спортмайданчик. ФОТО
Поблизу центрального парку Луцька відкрили мультифункціональний спортмайданчик. ФОТО
Поблизу центрального парку Луцька відкрили мультифункціональний спортмайданчик. ФОТО
Поблизу центрального парку Луцька відкрили мультифункціональний спортмайданчик. ФОТО
Поблизу центрального парку Луцька відкрили мультифункціональний спортмайданчик. ФОТО
Поблизу центрального парку Луцька відкрили мультифункціональний спортмайданчик. ФОТО
Поблизу центрального парку Луцька відкрили мультифункціональний спортмайданчик. ФОТО


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Теги: Луцьк, спортивний майданчик, відкриття
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