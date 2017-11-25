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Волинянин викрав з тротуару плитку, аби вимостити нею проїзд до свого подвір'я

Волинянин викрав з тротуару плитку, аби вимостити нею проїзд до свого подвір'я
У четвер, 16 липня, старша муніципальна інспекторка Рожищенської міської ради Мар’яна Демчук відреагувала на звернення мешканця міста щодо порушення правил благоустрою міста на вулиці 1 Травня.

Про це йдеться на сайті Рожищенської міськради.

Зокрема, виявили пошкодження частини тротуару біля приватної садиби. Мешканець самовільно викопав з тротуару плитку та вимостив нею проїзд до свого подвір’я.

Рожищанину вручили припис щодо порушення правил благоустрою міста Рожище та згідно п. 2.5.4.4 його зобов’язали відшкодувати в установленому порядку збитки шляхом відновлення частини тротуару.

Нагадують, що проводити земельні, будівельні, монтажні та інші роботи без дозволу (ордера) заборонено.

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Теги: Рожище, припис, порушення
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