Волинянин викрав з тротуару плитку, аби вимостити нею проїзд до свого подвір'я

Мар’яна Демчук відреагувала на звернення мешканця міста щодо порушення правил благоустрою міста на вулиці 1 Травня.



Про це



Зокрема, виявили пошкодження частини тротуару біля приватної садиби. Мешканець самовільно викопав з тротуару плитку та вимостив нею проїзд до свого подвір’я.



Рожищанину вручили припис щодо порушення правил благоустрою міста Рожище та згідно п. 2.5.4.4 його зобов’язали відшкодувати в установленому порядку збитки шляхом відновлення частини тротуару.



Нагадують, що проводити земельні, будівельні, монтажні та інші роботи без дозволу (ордера) заборонено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 16 липня, старша муніципальна інспекторка Рожищенської міської радивідреагувала на звернення мешканця міста щодо порушення правил благоустрою міста на вулиці 1 Травня.Про це йдеться на сайті Рожищенської міськради.Зокрема, виявили пошкодження частини тротуару біля приватної садиби. Мешканець самовільно викопав з тротуару плитку та вимостив нею проїзд до свого подвір’я.Рожищанину вручили припис щодо порушення правил благоустрою міста Рожище та згідно п. 2.5.4.4 його зобов’язали відшкодувати в установленому порядку збитки шляхом відновлення частини тротуару.Нагадують, що проводити земельні, будівельні, монтажні та інші роботи без дозволу (ордера) заборонено.

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