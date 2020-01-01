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У Луцьку прибудинкову територію звільнили від 38 нелегальних гаражів: що там буде

У Луцьку прибудинкову територію звільнили від 38 нелегальних гаражів: що там буде
У Луцьку інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради демонтували нелегально встановлені гаражі.

Гаражі знесли на прибудинковій території багатоквартирного будинку на вулиці Митрополита Андрея Шептицького, - йдеться на сторінці департаменту.

Декілька років тому на прибудинковій території було 38 нелегальновстановлених гаражів. Частина власників цих гаражів мешкала в інших районах міста, а дехто навіть не в Луцьку. Багато гаражів використовувалось як місце для збору різних непотрібних речей.
У Луцьку прибудинкову територію звільнили від 38 нелегальних гаражів: що там буде

В 2016 – 2017 роках частину гаражів демонтували згідно рішення виконавчого комітету від 15.06.2016 №347-11 «Про демонтаж металевих конструкцій на вул. Митрополита Андрея Шептицького, 30». Останній гараж на цій території знесли 14 липня. Власник споруди мав пільги на виготовлення документів, проте узаконити гараж так і не зміг.
У Луцьку прибудинкову територію звільнили від 38 нелегальних гаражів: що там буде

"Багато хто з мешканців тоді ставив часте питання «а що буде на місці гаражів?». Відповідь – капітально відремонтована, сучасна прибудинкова територія з тротуарами, паркувальними місцями для автомобілів, зеленими зонами, ігровими майданчиками", - йдеться у дописі.
У Луцьку прибудинкову територію звільнили від 38 нелегальних гаражів: що там буде
У Луцьку прибудинкову територію звільнили від 38 нелегальних гаражів: що там буде

В липні цього року департамент ЖКГ Луцької міської ради розпочав такі роботи на прибудинкових територіях будинків на вул. Митрополита Андрея Шептицького 30, 32, 34, Відродження, 5, Декабристів, 31.

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Теги: Луцьк, департамент муніципальної варти, демонтаж
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