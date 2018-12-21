У селі поблизу Луцька відкрили поліцейську станцію. ФОТО

Учора, 17 липня на території Підгайцівської ОТГ Луцького району, де запровадили проєкт «Поліцейський офіцер громади», відкрили поліцейську станцію.Про це повідомляють на сторінці проєкту у фейсбуці.Інформують, що тут буде працювати та вирішувати проблемні питання мешканців своєї громади офіцерПідгайцівська ОТГ включає в себе 9 населених пунктів, а кількість мешканців ОТГ сягає приблизно 12 тисяч осіб.Участь в заходах взяло керівництво управління превентивної діяльності ГУНП, місцевого відділення поліції, голова Підгайцівської ОТГ, забудовник, у приміщенні якого облаштували поліцейську станцію та а також мешканці об'єднаної громади.