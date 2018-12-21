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У селі поблизу Луцька відкрили поліцейську станцію. ФОТО

У селі поблизу Луцька відкрили поліцейську станцію. ФОТО
Учора, 17 липня на території Підгайцівської ОТГ Луцького району, де запровадили проєкт «Поліцейський офіцер громади», відкрили поліцейську станцію.

Про це повідомляють на сторінці проєкту у фейсбуці.

Інформують, що тут буде працювати та вирішувати проблемні питання мешканців своєї громади офіцер Микола Толстіхін.

Підгайцівська ОТГ включає в себе 9 населених пунктів, а кількість мешканців ОТГ сягає приблизно 12 тисяч осіб.

Участь в заходах взяло керівництво управління превентивної діяльності ГУНП, місцевого відділення поліції, голова Підгайцівської ОТГ Юрій Семенюк, забудовник, у приміщенні якого облаштували поліцейську станцію та а також мешканці об'єднаної громади.

У селі поблизу Луцька відкрили поліцейську станцію. ФОТО
У селі поблизу Луцька відкрили поліцейську станцію. ФОТО
У селі поблизу Луцька відкрили поліцейську станцію. ФОТО
У селі поблизу Луцька відкрили поліцейську станцію. ФОТО
У селі поблизу Луцька відкрили поліцейську станцію. ФОТО
У селі поблизу Луцька відкрили поліцейську станцію. ФОТО

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Теги: станція, поліція, Підгайці, Микола Толстіхін
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