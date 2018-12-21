У селі поблизу Луцька відкрили поліцейську станцію. ФОТО
Сьогодні, 09:13
Учора, 17 липня на території Підгайцівської ОТГ Луцького району, де запровадили проєкт «Поліцейський офіцер громади», відкрили поліцейську станцію.
Про це повідомляють на сторінці проєкту у фейсбуці.
Інформують, що тут буде працювати та вирішувати проблемні питання мешканців своєї громади офіцер Микола Толстіхін.
Підгайцівська ОТГ включає в себе 9 населених пунктів, а кількість мешканців ОТГ сягає приблизно 12 тисяч осіб.
Участь в заходах взяло керівництво управління превентивної діяльності ГУНП, місцевого відділення поліції, голова Підгайцівської ОТГ Юрій Семенюк, забудовник, у приміщенні якого облаштували поліцейську станцію та а також мешканці об'єднаної громади.
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Про це повідомляють на сторінці проєкту у фейсбуці.
Інформують, що тут буде працювати та вирішувати проблемні питання мешканців своєї громади офіцер Микола Толстіхін.
Підгайцівська ОТГ включає в себе 9 населених пунктів, а кількість мешканців ОТГ сягає приблизно 12 тисяч осіб.
Участь в заходах взяло керівництво управління превентивної діяльності ГУНП, місцевого відділення поліції, голова Підгайцівської ОТГ Юрій Семенюк, забудовник, у приміщенні якого облаштували поліцейську станцію та а також мешканці об'єднаної громади.
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