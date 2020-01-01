У Луцьку підприємці «купують» у водоканалу роботу міських фонтанів у будні

У Луцьку триває започаткований водоканалом челендж #presentfountain, під час якого соціально відповідальний бізнес підтримує ініціативу щодо роботи фонтанів Луцька у будні.Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».Цього разу до реалізації задуму долучився обслуговуючий кооператив «Сафрон». Підприємство дарує лучанам ще 44 години роботи фонтану на вулиці Лесі Українки. Тепер містяни зможуть насолоджуватися прохолодою фонтану також і у будні, починаючи із 15:00 і до 20:00 за сприятливих погодних умов при температурі від +24.Зауважимо, що КП «Луцькводоканал» забезпечує роботу фонтанів за кошти міста лише у вихідні та святкові дні.Нагадаємо, раніше повідомляли, що представники бізнесу замовили додатково 107 годин роботи двох фонтанів у Луцьку."Якщо на вулиці сонячно, а температура повітря вища за +24 градуси, кожен охочий можете насолодитися роботою цих фонтанів не лише у вихідні. Замовлено додатково 40 годин роботи фонтану біля ТРЦ «Промінь» і 67 годин роботи фонтану, що по вул. Лесі Українки.Такий бізнес-челендж може бути продовжено, тож запрошуємо представників бізнес-структур долучатися до благодійності на користь громади, адже робота фонтанів у спеку не лише тішить погляд, але і корисно впливає на самопочуття людини", - йшлося у повідомленні.До слова, КП «Луцькводоканал» отримало рекомендації та пропозиції щодо можливості автоматизованої оплати іНовою послугою зацікавилися івент-агенції Луцька, тож запрошують до співпраці усіх, хто бажають доповнити своє свято фонтанами.Так, нова послуга КП «Луцькводоканал» надає можливість кожному і в будь-який день додатково замовити роботу фонтану на термін від однієї години.Орієнтовна вартість послуги – від 200 грн до 667 грн за годину роботи одного фонтану.