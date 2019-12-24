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На дорозі Луцьк-Рівне – смертельна аварія: водій загинув, його дружину та двох дітей госпіталізували. ФОТО

На дорозі Луцьк-Рівне – смертельна аварія: водій загинув, його дружину та двох дітей госпіталізували. ФОТО
Смертельна автопригода сталася сьогодні, 19 липня, близько 18:15 на автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» поблизу селища Клевань.

Про це інформує пресслужба поліції Рівненщини.

Поліцейські попередньо з’ясували, що водій автомобіля «ВАЗ», спочатку зіткнувся із попутньою автівкою, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автомобілем «Toyota Rav 4», яким керував водій із Житомирської області.

На дорозі Луцьк-Рівне – смертельна аварія: водій загинув, його дружину та двох дітей госпіталізували. ФОТО
На дорозі Луцьк-Рівне – смертельна аварія: водій загинув, його дружину та двох дітей госпіталізували. ФОТО

Внаслідок ДТП загинув водій ВАЗівки. Його дружина та двоє малолітніх дітей зазнали травм та госпіталізовані до лікарні.

На дорозі Луцьк-Рівне – смертельна аварія: водій загинув, його дружину та двох дітей госпіталізували. ФОТО
На дорозі Луцьк-Рівне – смертельна аварія: водій загинув, його дружину та двох дітей госпіталізували. ФОТО

На місці події працювали поліцейські Рівненського районного відділення поліції, слідчого управління та рятувальники. Обставини смертельної ДТП встановлюють.

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Теги: аварія, смерть, госпіталізація, поліція, Клевань
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