На дорозі Луцьк-Рівне – смертельна аварія: водій загинув, його дружину та двох дітей госпіталізували. ФОТО





Про це інформує пресслужба



Поліцейські попередньо з’ясували, що водій автомобіля «ВАЗ», спочатку зіткнувся із попутньою автівкою, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автомобілем «Toyota Rav 4», яким керував водій із Житомирської області.





Внаслідок ДТП загинув водій ВАЗівки. Його дружина та двоє малолітніх дітей зазнали травм та госпіталізовані до лікарні.





На місці події працювали поліцейські Рівненського районного відділення поліції, слідчого управління та рятувальники. Обставини смертельної ДТП встановлюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Смертельна автопригода сталася сьогодні, 19 липня, близько 18:15 на автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» поблизу селища Клевань.Про це інформує пресслужба поліції Рівненщини Поліцейські попередньо з’ясували, що водій автомобіля «ВАЗ», спочатку зіткнувся із попутньою автівкою, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автомобілем «Toyota Rav 4», яким керував водій із Житомирської області.Внаслідок ДТП загинув водій ВАЗівки. Його дружина та двоє малолітніх дітей зазнали травм та госпіталізовані до лікарні.На місці події працювали поліцейські Рівненського районного відділення поліції, слідчого управління та рятувальники. Обставини смертельної ДТП встановлюють.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію