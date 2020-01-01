Ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Любешівському районі станом на 20 липня
Сьогодні, 11:55
Упродовж останньої доби у Любешівському районі не зареєстрували жодного випадку захворювання на COVID-19.
Надійшли 2 негативних результати: 1 – жителя с. Гречище, 1 – жительки селища Любешів, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
За попередню добу повідомлень про підозру на COVID-19 не надходило.
За весь період спостереження станом на 20 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 73 жителів Любешівського району:
Любешів – 27 (17 одужало)
Ветли – 10 (10 одужали)
Люб’язь – 8 (8 одужали)
Зарудчі – 8 (8 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Підкормілля – 4 (1 одужала), в тому числі 1 летальний
Любешівська Воля – 2 (1 одужав)
Нові Березичі – 2 (1 одужала)
Проходи – 2 (1 одужала)
Залізниця - 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Великий Курінь – 1
Седлище – 1
Цир – 1
Судче - 1.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 30 нових випадків захворювання на COVID-19.
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Надійшли 2 негативних результати: 1 – жителя с. Гречище, 1 – жительки селища Любешів, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
За попередню добу повідомлень про підозру на COVID-19 не надходило.
За весь період спостереження станом на 20 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 73 жителів Любешівського району:
Любешів – 27 (17 одужало)
Ветли – 10 (10 одужали)
Люб’язь – 8 (8 одужали)
Зарудчі – 8 (8 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Підкормілля – 4 (1 одужала), в тому числі 1 летальний
Любешівська Воля – 2 (1 одужав)
Нові Березичі – 2 (1 одужала)
Проходи – 2 (1 одужала)
Залізниця - 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Великий Курінь – 1
Седлище – 1
Цир – 1
Судче - 1.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 30 нових випадків захворювання на COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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