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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Любешівському районі станом на 20 липня

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Любешівському районі станом на 20 липня
Упродовж останньої доби у Любешівському районі не зареєстрували жодного випадку захворювання на COVID-19.

Надійшли 2 негативних результати: 1 – жителя с. Гречище, 1 – жительки селища Любешів, - йдеться на сайті Любешівської РДА.

За попередню добу повідомлень про підозру на COVID-19 не надходило.

За весь період спостереження станом на 20 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 73 жителів Любешівського району:

Любешів – 27 (17 одужало)

Ветли – 10 (10 одужали)

Люб’язь – 8 (8 одужали)

Зарудчі – 8 (8 одужали)

Деревок – 4 (4 одужали)

Підкормілля – 4 (1 одужала), в тому числі 1 летальний

Любешівська Воля – 2 (1 одужав)

Нові Березичі – 2 (1 одужала)

Проходи – 2 (1 одужала)

Залізниця - 1 (одужала)

Дольськ – 1 (одужав)

Великий Курінь – 1

Седлище – 1

Цир – 1

Судче - 1.

Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 30 нових випадків захворювання на COVID-19.

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Теги: коронавірус, Любешів, ситуація
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