Ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Любешівському районі станом на 20 липня





Надійшли 2 негативних результати: 1 – жителя с. Гречище, 1 – жительки селища Любешів, - йдеться на сайті



За попередню добу повідомлень про підозру на COVID-19 не надходило.



За весь період спостереження станом на 20 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 73 жителів Любешівського району:



Любешів – 27 (17 одужало)



Ветли – 10 (10 одужали)



Люб’язь – 8 (8 одужали)



Зарудчі – 8 (8 одужали)



Деревок – 4 (4 одужали)



Підкормілля – 4 (1 одужала), в тому числі 1 летальний



Любешівська Воля – 2 (1 одужав)



Нові Березичі – 2 (1 одужала)



Проходи – 2 (1 одужала)



Залізниця - 1 (одужала)



Дольськ – 1 (одужав)



Великий Курінь – 1



Седлище – 1



Цир – 1



Судче - 1.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж останньої доби у Любешівському районі не зареєстрували жодного випадку захворювання на COVID-19.Надійшли 2 негативних результати: 1 – жителя с. Гречище, 1 – жительки селища Любешів, - йдеться на сайті Любешівської РДА. За попередню добу повідомлень про підозру на COVID-19 не надходило.За весь період спостереження станом на 20 липня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 73 жителів Любешівського району:Любешів – 27 (17 одужало)Ветли – 10 (10 одужали)Люб’язь – 8 (8 одужали)Зарудчі – 8 (8 одужали)Деревок – 4 (4 одужали)Підкормілля – 4 (1 одужала), в тому числі 1 летальнийЛюбешівська Воля – 2 (1 одужав)Нові Березичі – 2 (1 одужала)Проходи – 2 (1 одужала)Залізниця - 1 (одужала)Дольськ – 1 (одужав)Великий Курінь – 1Седлище – 1Цир – 1Судче - 1.Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 30 нових випадків захворювання на COVID-19

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