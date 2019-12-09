На Дніпропетровщині викрали та катували у підвалі двох підлітків. ФОТО. ВІДЕО

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області троє чоловіків викрали хлопців віком 14 та 16 років, зачинили їх у гаражі та катували півтори доби.Одного із нападників затримали, ще двох підозрюваних розшукують, - пише ГУНП у Дніпропетровської області.Повідомлення про зникнення двох друзів надійшло до поліції увечері 19 липня. Батьки повідомили, що сини не виходять на зв'язок зранку.Згодом поліцейські встановили, що до зникнення двох дев'ятитикласників можуть бути причетні троє місцевих мешканців. У гаражному кооперативі в Покровському районі правоохоронці виявили гараж, в якому, ймовірно, й утримували хлопців. Потрапивши всередину, правоохоронці виявили в підвальному приміщенні виснажених дітей. Хлопців доставили до лікарні з чисельними тілесними ушкодженнями.Як встановили поліцейські, хлопців викрали в суботу ввечері.Зловмисники одягнули їм на голову пакети та посадили до багажника автомобіля BMW , вивезли до лісосмуги, де почали бити і катувати. Побитих дітей привезли до гаража одного з підозрюваних і зачинили у підвалі. З місця події вилучені знаряддя злочину: битку, ножі та пістолет травматичної дії.За підозрою у нападі на підлітків поліцейські затримали 36-річного чоловіка. Наразі він надає свідчення у відділенні поліції. Тривають заходи щодо затримання ще двох підозрюваних.