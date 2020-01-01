На Одещині чоловік причепив нитку до купюри і 44 рази поповнив нею рахунок

На Одещині викрили 29-річного чоловіка, який неодноразово поповнював свій рахунок однією купюрою.Про це йдеться на сайті ГУНП у Одеській області.На рахунку 29-річного чоловіка було 44 факти кримінальних правопорушень, скоєних в Одесі та області. Своїми діями зловмисник завдав товариству з обмеженою відповідальністю матеріальної шкоди на суму приблизно 50 тисяч гривень.Правопорушника викрили кіберполіцейські спільно зі слідчими Малиновськго відділу поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури.З травня минулого року підозрюваний за допомогою розрізаної двохсотгривневої купюри, нитки та клейкої стрічки виготовив спеціальний пристрій.За його допомогою він однією і тією ж купюрою неодноразово через термінал онлайн платежів поповняв свій мобільний рахунок. Отримані кошти молодик перераховував на електронні гаманці і банківські картки, а потім знімав з них готівку.Слідчі вже повідомили правопорушнику про підозру у шахрайстві за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. За свої дії він може потрапити за ґрати на строк до восьми років.