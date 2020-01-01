вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Одещині чоловік причепив нитку до купюри і 44 рази поповнив нею рахунок

На Одещині чоловік причепив нитку до купюри і 44 рази поповнив нею рахунок
На Одещині викрили 29-річного чоловіка, який неодноразово поповнював свій рахунок однією купюрою.

Про це йдеться на сайті ГУНП у Одеській області.

На рахунку 29-річного чоловіка було 44 факти кримінальних правопорушень, скоєних в Одесі та області. Своїми діями зловмисник завдав товариству з обмеженою відповідальністю матеріальної шкоди на суму приблизно 50 тисяч гривень.

Правопорушника викрили кіберполіцейські спільно зі слідчими Малиновськго відділу поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури.

З травня минулого року підозрюваний за допомогою розрізаної двохсотгривневої купюри, нитки та клейкої стрічки виготовив спеціальний пристрій.

За його допомогою він однією і тією ж купюрою неодноразово через термінал онлайн платежів поповняв свій мобільний рахунок. Отримані кошти молодик перераховував на електронні гаманці і банківські картки, а потім знімав з них готівку.

Слідчі вже повідомили правопорушнику про підозру у шахрайстві за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. За свої дії він може потрапити за ґрати на строк до восьми років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Одеса
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Верховна Рада остаточно вчетверо скоротила кількість районів на Волині
Волинь послаблює карантин. ОФІЦІЙНО
Ситуація покращується, – головний державний санітарний лікар Волині про коронавірус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Одещині чоловік причепив нитку до купюри і 44 рази поповнив нею рахунок
Сьогодні, 06:24
Нацгвардійці нагородили волинського капелана. ФОТО
Сьогодні, 05:21
«Індекс Біг-Маку»: гривня потрапила до ТОП-5 найбільш недооцінених валют світу
Сьогодні, 04:14
У Ковелі 61 випускник отримає золоті та срібні медалі
Сьогодні, 03:09
У райцентрі на Волині - капітальний ремонт вулиці. ФОТО
Сьогодні, 02:16
Схожі новини
В Одесі чоловік побив у маршрутці вагітну жінку В Одесі чоловік побив у маршрутці вагітну жінку
20 липень, 23:35
На пляжі Одеси розбилась 12-річна дитина На пляжі Одеси розбилась 12-річна дитина
19 липень, 12:01
В Одесі позеленіло море: купатися не рекомендують В Одесі позеленіло море: купатися не рекомендують
01 липень, 15:01
В Одесі затримали групу неонацистів, які планували підпалити мечеть В Одесі затримали групу неонацистів, які планували підпалити мечеть
26 червень, 15:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку забудовників хочуть зобов'язати зводити підземні паркінги
20 липень, 16:49
 1
На Одещині чоловік причепив нитку до купюри і 44 рази поповнив нею рахунок
Сьогодні, 06:24
 0
Нацгвардійці нагородили волинського капелана. ФОТО
Сьогодні, 05:21
 0
«Індекс Біг-Маку»: гривня потрапила до ТОП-5 найбільш недооцінених валют світу
Сьогодні, 04:14
 0
У Ковелі 61 випускник отримає золоті та срібні медалі
Сьогодні, 03:09
 0
Медіа
відео
1/8