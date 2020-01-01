На Одещині чоловік причепив нитку до купюри і 44 рази поповнив нею рахунок
Сьогодні, 06:24
На Одещині викрили 29-річного чоловіка, який неодноразово поповнював свій рахунок однією купюрою.
Про це йдеться на сайті ГУНП у Одеській області.
На рахунку 29-річного чоловіка було 44 факти кримінальних правопорушень, скоєних в Одесі та області. Своїми діями зловмисник завдав товариству з обмеженою відповідальністю матеріальної шкоди на суму приблизно 50 тисяч гривень.
Правопорушника викрили кіберполіцейські спільно зі слідчими Малиновськго відділу поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури.
З травня минулого року підозрюваний за допомогою розрізаної двохсотгривневої купюри, нитки та клейкої стрічки виготовив спеціальний пристрій.
За його допомогою він однією і тією ж купюрою неодноразово через термінал онлайн платежів поповняв свій мобільний рахунок. Отримані кошти молодик перераховував на електронні гаманці і банківські картки, а потім знімав з них готівку.
Слідчі вже повідомили правопорушнику про підозру у шахрайстві за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. За свої дії він може потрапити за ґрати на строк до восьми років.
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Про це йдеться на сайті ГУНП у Одеській області.
На рахунку 29-річного чоловіка було 44 факти кримінальних правопорушень, скоєних в Одесі та області. Своїми діями зловмисник завдав товариству з обмеженою відповідальністю матеріальної шкоди на суму приблизно 50 тисяч гривень.
Правопорушника викрили кіберполіцейські спільно зі слідчими Малиновськго відділу поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури.
З травня минулого року підозрюваний за допомогою розрізаної двохсотгривневої купюри, нитки та клейкої стрічки виготовив спеціальний пристрій.
За його допомогою він однією і тією ж купюрою неодноразово через термінал онлайн платежів поповняв свій мобільний рахунок. Отримані кошти молодик перераховував на електронні гаманці і банківські картки, а потім знімав з них готівку.
Слідчі вже повідомили правопорушнику про підозру у шахрайстві за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. За свої дії він може потрапити за ґрати на строк до восьми років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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