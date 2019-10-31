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Зеленський заявив, що тримає ситуацію з терактом у Луцьку під особистим контролем

Зеленський заявив, що тримає ситуацію з терактом у Луцьку під особистим контролем
Президент України Володимир Зеленський відреагував на надзвичайну подію у Луцьку із захопленням автобуса з заручниками на Театральному майдані. Він заявив, що тримає ситуацію під особистим контролем.

Про це президент написав на своїй сторінці у Facebook.

"Тривожні новини з Луцька. Вранці, о 9:25, до місцевої поліції зателефонував громадянин, який повідомив про те, що захопив автобус із заручниками. Було чутно постріли, автобус пошкоджено", - написав глава держави.

Також він додав, наразі в області ввели поліцейську операцію "Заручник", а СБУ ввела план "Бумеранг".

"Робиться все, щоб ситуацію було врегульовано без жертв. Тримаю перебіг подій під особистим контролем" - заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилів», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.


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Теги: Зеленський Володимир, заява, Луцьк
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