Зеленський заявив, що тримає ситуацію з терактом у Луцьку під особистим контролем

Володимир Зеленський відреагував на надзвичайну подію у Луцьку із захопленням автобуса з заручниками на Театральному майдані. Він заявив, що тримає ситуацію під особистим контролем.



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"Тривожні новини з Луцька. Вранці, о 9:25, до місцевої поліції зателефонував громадянин, який повідомив про те, що захопив автобус із заручниками. Було чутно постріли, автобус пошкоджено", - написав глава держави.



Також він додав, наразі в області ввели поліцейську операцію "Заручник", а СБУ ввела план "Бумеранг".



"Робиться все, щоб ситуацію було врегульовано без жертв. Тримаю перебіг подій під особистим контролем" - заявив Володимир Зеленський.



Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилів», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Українивідреагував на надзвичайну подію у Луцьку ізВін заявив, що тримає ситуацію під особистим контролем.Про це президент написав на своїй сторінці у Facebook."Тривожні новини з Луцька. Вранці, о 9:25, до місцевої поліції зателефонував громадянин, який повідомив про те, що захопив автобус із заручниками. Було чутно постріли, автобус пошкоджено", - написав глава держави.Також він додав, наразі в області ввели поліцейську операцію "Заручник", а СБУ ввела план "Бумеранг"."Робиться все, щоб ситуацію було врегульовано без жертв. Тримаю перебіг подій під особистим контролем" - заявив Володимир Зеленський.Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня,захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо,який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.

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