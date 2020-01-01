Дозволив передати воду: перші результати перегорів із терористом, який захопив заручників у Луцьку. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 19:03
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив про перші результати переговорів із терористом, який захопив у заручники пасажирів рейсового автобуса у Луцьку.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, терорист Максим Кривош дозволив поліції дати упаковку води. Передав питну воду заручникам перший заступник Національної поліції Євгеній Коваль.
Нагадаємо, у вівторок біля 9:25, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
Раніше повідомляли, що терориста звати Максим Плохой. Проте чоловіка насправді звати Кривош Максим Степанович. Він відсидів кілька термінів у місцях позбавлення волі.
Через надзвичайну ситуацію у Луцьк прибув міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Він координуватиме дії правоохоронних органів на місці події. Згодом у центрі пролунали вибухи.
Наразі у місті триває спецоперація зі звільнення заручників, до якої залучені близько сотні нацгвардійців, штурмові бригади та спецтехніка.
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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, терорист Максим Кривош дозволив поліції дати упаковку води. Передав питну воду заручникам перший заступник Національної поліції Євгеній Коваль.
Нагадаємо, у вівторок біля 9:25, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.
Раніше повідомляли, що терориста звати Максим Плохой. Проте чоловіка насправді звати Кривош Максим Степанович. Він відсидів кілька термінів у місцях позбавлення волі.
Через надзвичайну ситуацію у Луцьк прибув міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Він координуватиме дії правоохоронних органів на місці події. Згодом у центрі пролунали вибухи.
Наразі у місті триває спецоперація зі звільнення заручників, до якої залучені близько сотні нацгвардійців, штурмові бригади та спецтехніка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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