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Дозволив передати воду: перші результати перегорів із терористом, який захопив заручників у Луцьку. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО

Дозволив передати воду: перші результати перегорів із терористом, який захопив заручників у Луцьку. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив про перші результати переговорів із терористом, який захопив у заручники пасажирів рейсового автобуса у Луцьку.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, терорист Максим Кривош дозволив поліції дати упаковку води. Передав питну воду заручникам перший заступник Національної поліції Євгеній Коваль.

Нагадаємо, у вівторок біля 9:25, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.

Раніше повідомляли, що терориста звати Максим Плохой. Проте чоловіка насправді звати Кривош Максим Степанович. Він відсидів кілька термінів у місцях позбавлення волі.

Через надзвичайну ситуацію у Луцьк прибув міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Він координуватиме дії правоохоронних органів на місці події. Згодом у центрі пролунали вибухи.

Наразі у місті триває спецоперація зі звільнення заручників, до якої залучені близько сотні нацгвардійців, штурмові бригади та спецтехніка.


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Теги: Луцьк, переговори, терорист
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