Луцьк дасть гроші на придбання квартир відомим спортсменам

У Луцьку передбачили 800 тисяч гривень на співфінансування купівлі житла спортсменам.Про це йшлося у середу, 22 липня, під час сесії Луцькради.Депутатзазначив, що фактично щороку в місті виділяють кошти на купівлю житла спортсменам на умовах співфінансування. Облрада уже виділила 800 тисяч гривень і чекає співфінансування від Луцька.«Ситуація з бюджетом є непростою, але ми маємо підтримати спортсменів, які прославляють місто, область, Україну, які докладають колосальних зусиль, пропагують, рекламують спорт», - наголосив він.Відтак, у Луцьку передбачили 800 тисяч із резервного фонду для придбання квартир спортсменам. За попередньою інформацією, житло отримають