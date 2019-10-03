Луцьк дасть гроші на придбання квартир відомим спортсменам
Сьогодні, 10:48
У Луцьку передбачили 800 тисяч гривень на співфінансування купівлі житла спортсменам.
Про це йшлося у середу, 22 липня, під час сесії Луцькради.
Депутат Ігор Поліщук зазначив, що фактично щороку в місті виділяють кошти на купівлю житла спортсменам на умовах співфінансування. Облрада уже виділила 800 тисяч гривень і чекає співфінансування від Луцька.
«Ситуація з бюджетом є непростою, але ми маємо підтримати спортсменів, які прославляють місто, область, Україну, які докладають колосальних зусиль, пропагують, рекламують спорт», - наголосив він.
Відтак, у Луцьку передбачили 800 тисяч із резервного фонду для придбання квартир спортсменам. За попередньою інформацією, житло отримають Ірина Климець, Іван Банзерук і Юрій Вандюк.
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Про це йшлося у середу, 22 липня, під час сесії Луцькради.
Депутат Ігор Поліщук зазначив, що фактично щороку в місті виділяють кошти на купівлю житла спортсменам на умовах співфінансування. Облрада уже виділила 800 тисяч гривень і чекає співфінансування від Луцька.
«Ситуація з бюджетом є непростою, але ми маємо підтримати спортсменів, які прославляють місто, область, Україну, які докладають колосальних зусиль, пропагують, рекламують спорт», - наголосив він.
Відтак, у Луцьку передбачили 800 тисяч із резервного фонду для придбання квартир спортсменам. За попередньою інформацією, житло отримають Ірина Климець, Іван Банзерук і Юрій Вандюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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