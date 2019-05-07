На Волині знайшли жінку, яка після сварки з донькою пішла в невідомому напрямку
Сьогодні, 22:45
Поліцейські розшукали жительку села Туропин Турійського району, яка напередодні пішла в невідомому напрямку після конфлікту з дочкою.
Про це інформує Турійське відділення поліції.
Нагадаємо, що востаннє Світлану Пучук бачили 22 липня у вечірню пору на озері Турійське, що в селищі Турійськ Волинської області.
І уже в четвер, 23 липня правоохоронці повідомили, що розшук припинили, позаяк встановили місце знаходження жінки.
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Про це інформує Турійське відділення поліції.
Нагадаємо, що востаннє Світлану Пучук бачили 22 липня у вечірню пору на озері Турійське, що в селищі Турійськ Волинської області.
І уже в четвер, 23 липня правоохоронці повідомили, що розшук припинили, позаяк встановили місце знаходження жінки.
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