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На Волині знайшли жінку, яка після сварки з донькою пішла в невідомому напрямку

На Волині знайшли жінку, яка після сварки з донькою пішла в невідомому напрямку
Поліцейські розшукали жительку села Туропин Турійського району, яка напередодні пішла в невідомому напрямку після конфлікту з дочкою.

Про це інформує Турійське відділення поліції.

Нагадаємо, що востаннє Світлану Пучук бачили 22 липня у вечірню пору на озері Турійське, що в селищі Турійськ Волинської області.

І уже в четвер, 23 липня правоохоронці повідомили, що розшук припинили, позаяк встановили місце знаходження жінки.

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Теги: розшук, жінка, Світлана Пучук, поліція, Турійськ
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