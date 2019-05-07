На Волині знайшли жінку, яка після сварки з донькою пішла в невідомому напрямку





Про це інформує



Нагадаємо, що востаннє Світлану Пучук бачили 22 липня у вечірню пору на озері Турійське, що в селищі Турійськ Волинської області.



І уже в четвер, 23 липня правоохоронці повідомили, що розшук припинили, позаяк встановили місце знаходження жінки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські розшукали жительку села Туропин Турійського району, яка напередодні пішла в невідомому напрямку після конфлікту з дочкою Про це інформує Турійське відділення поліції Нагадаємо, що востаннєбачили 22 липня у вечірню пору на озері Турійське, що в селищі Турійськ Волинської області.І уже в четвер, 23 липня правоохоронці повідомили, що розшук припинили, позаяк встановили місце знаходження жінки.

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