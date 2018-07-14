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У «ПортCity» – виставка робіт молодого фотографа*

У «ПортCity» – виставка робіт молодого фотографа*
У п'ятницю, 24 липня, 3-й учасник конкурсу мистецтв від «ПортCity»
фотограф Артем Кравець представить свої роботи.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Тема виставки: "Пролог". Роботи Артема Кравця будуть доступні з 24 липня по 7 серпня, щодня з 10:00 до 22:00. Вхід вільний!

Адреса: м Луцьк, вул. Сухомлинського 1, ТРЦ "ПортCity", 3-й поверх.

У «ПортCity» – виставка робіт молодого фотографа*
У «ПортCity» – виставка робіт молодого фотографа*

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Теги: ПортCity, виставка, фотограф
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