вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Мільйонні збитки: на Волині незаконно зрубали майже 700 дерев

Мільйонні збитки: на Волині незаконно зрубали майже 700 дерев
У селі Боровне Камінь-Каширського району 23 липня екологи проводили перевірки.

Про це інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.

Зазначається, що об’єктом перевірки стали зелені насадження, розташовані в межах населеного пункту села Боровне загальною площею 9,34 га.

Як з'ясувалось, невідомі вирубали 698 дерев різних порід.

Розмір шкоди, завданої навколишньому природному середовищу внаслідок незаконної порубки зелених насаджень становить 1,6 млн грн.

Матеріали цієї справи разом з розрахунками завданої шкоди направлять правоохоронним органам для встановлення осіб порушників та притягнення їх до відповідальності.
Мільйонні збитки: на Волині незаконно зрубали майже 700 дерев
Мільйонні збитки: на Волині незаконно зрубали майже 700 дерев

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: перевірки, дерева, збитки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чотирьом родинам з Волині, в яких згорів будинок, виділили гроші на ремонт
Сьогодні, 16:38
Чоловік, який викрав у волинянина сейф із великою сумою грошей, залишиться під вартою
Сьогодні, 16:17
Мільйонні збитки: на Волині незаконно зрубали майже 700 дерев
Сьогодні, 16:02
Ймовірному спільнику луцького терориста обрали у Харкові запобіжний захід
Сьогодні, 15:47
Через аварію на мережі деякі вулиці Луцька залишились без гарячої води
Сьогодні, 15:42
Схожі новини
Буревій у Харкові за 15 хвилин повалив дерева та потрощив три авто. ВІДЕО Буревій у Харкові за 15 хвилин повалив дерева та потрощив три авто. ВІДЕО
07 вересень, 2019, 03:36
У парку в Ковелі вандали повиривали з корінням саджанці дерев У парку в Ковелі вандали повиривали з корінням саджанці дерев
17 липень, 11:35
Понад 17 мільйонів збитків через вирубку лісу: посадовцю лісової галузі з Волині повідомили про підозру Понад 17 мільйонів збитків через вирубку лісу: посадовцю лісової галузі з Волині повідомили про підозру
17 липень, 10:48
Компенсації отримали майже всі постраждалі від паводків на Буковині Компенсації отримали майже всі постраждалі від паводків на Буковині
16 липень, 02:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на Ковельській сталася ДТП: авто вилетіло на тротуар. ВІДЕО
Сьогодні, 16:45
 0
Через підпал сухої трави на Волині згорів понад гектар лісу
Сьогодні, 16:43
 0
Чотирьом родинам з Волині, в яких згорів будинок, виділили гроші на ремонт
Сьогодні, 16:38
 0
Чоловік, який викрав у волинянина сейф із великою сумою грошей, залишиться під вартою
Сьогодні, 16:17
 0
Мільйонні збитки: на Волині незаконно зрубали майже 700 дерев
Сьогодні, 16:02
 0
Медіа
відео
1/8