Мільйонні збитки: на Волині незаконно зрубали майже 700 дерев





Про це інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.



Зазначається, що об’єктом перевірки стали зелені насадження, розташовані в межах населеного пункту села Боровне загальною площею 9,34 га.



Як з'ясувалось, невідомі вирубали 698 дерев різних порід.



Розмір шкоди, завданої навколишньому природному середовищу внаслідок незаконної порубки зелених насаджень становить 1,6 млн грн.



Матеріали цієї справи разом з розрахунками завданої шкоди направлять правоохоронним органам для встановлення осіб порушників та притягнення їх до відповідальності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Боровне Камінь-Каширського району 23 липня екологи проводили перевірки.Про це інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.Зазначається, що об’єктом перевірки стали зелені насадження, розташовані в межах населеного пункту села Боровне загальною площею 9,34 га.Як з'ясувалось, невідомі вирубали 698 дерев різних порід.Розмір шкоди, завданої навколишньому природному середовищу внаслідок незаконної порубки зелених насаджень становить 1,6 млн грн.Матеріали цієї справи разом з розрахунками завданої шкоди направлять правоохоронним органам для встановлення осіб порушників та притягнення їх до відповідальності.

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