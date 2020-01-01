В Україні – 920 нових хворих на коронавірус
Сьогодні, 10:50
В Україні зафіксували 920 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє МОЗ України.
26 липня станом на 9:00 в Україні 64 849 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1605 летальних, 35 807 пацієнтів одужало.
Загалом провели 963 641 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 310 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 2549 випадків;
Волинська область — 3560 випадків;
Дніпропетровська область — 1329 випадків;
Донецька область — 850 випадків;
Житомирська область — 1709 випадків;
Закарпатська область — 4841 випадок;
Запорізька область — 734 випадки;
Івано-Франківська область — 4025 випадків;
Кіровоградська область — 693 випадки;
м. Київ — 7620 випадків;
Київська область — 3503 випадки;
Львівська область — 8832 випадки;
Луганська область — 120 випадків;
Миколаївська область — 546 випадків;
Одеська область — 2907 випадків;
Полтавська область — 394 випадки;
Рівненська область — 5623 випадки;
Сумська область — 430 випадків;
Тернопільська область — 2725 випадків;
Харківська область — 3381 випадок;
Херсонська область — 219 випадків;
Хмельницька область — 1059 випадків;
Чернівецька область — 5592 випадки;
Черкаська область — 897 випадків;
Чернігівська область — 711 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 26 липня 2020 року до Центру надійшло 986 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 115 882 повідомлення про підозру на COVID-19.
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Про це повідомляє МОЗ України.
26 липня станом на 9:00 в Україні 64 849 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1605 летальних, 35 807 пацієнтів одужало.
Загалом провели 963 641 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 310 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 2549 випадків;
Волинська область — 3560 випадків;
Дніпропетровська область — 1329 випадків;
Донецька область — 850 випадків;
Житомирська область — 1709 випадків;
Закарпатська область — 4841 випадок;
Запорізька область — 734 випадки;
Івано-Франківська область — 4025 випадків;
Кіровоградська область — 693 випадки;
м. Київ — 7620 випадків;
Київська область — 3503 випадки;
Львівська область — 8832 випадки;
Луганська область — 120 випадків;
Миколаївська область — 546 випадків;
Одеська область — 2907 випадків;
Полтавська область — 394 випадки;
Рівненська область — 5623 випадки;
Сумська область — 430 випадків;
Тернопільська область — 2725 випадків;
Харківська область — 3381 випадок;
Херсонська область — 219 випадків;
Хмельницька область — 1059 випадків;
Чернівецька область — 5592 випадки;
Черкаська область — 897 випадків;
Чернігівська область — 711 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 26 липня
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 26 липня 2020 року до Центру надійшло 986 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 115 882 повідомлення про підозру на COVID-19.
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