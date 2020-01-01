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Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 27 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 27 липня
У Волинській області завтра, 27 липня, очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вдень короткочасний дощ. Місцями гроза.

Про це йдеться на сторінці Волинського гідрометцентру.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 23-28º.

У Луцьку у понеділок, 27 липня, прогнозують також мінливу хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ. Гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15º, вдень 25-27º.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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