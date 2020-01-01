Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 27 липня





Про це



Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 23-28º.



У Луцьку у понеділок, 27 липня, прогнозують також мінливу хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ. Гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15º, вдень 25-27º.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 27 липня, очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вдень короткочасний дощ. Місцями гроза.Про це йдеться на сторінці Волинського гідрометцентру.Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 23-28º.У Луцьку у понеділок, 27 липня, прогнозують також мінливу хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ. Гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-15º, вдень 25-27º.

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