Загрожує безпеці держресурсів: РНБО заявляє про витік даних





Про це повідомляє



"Фахівці Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО виявили в DarkNet опублікований перелік з майже 3 мільйонів сайтів, які використовують сервіс Cloudflare для захисту від DDoS та ряду інших кібератак. Сервіс Cloudflare надає мережеві послуги із приховування справжніх ІР-адрес для пом’якшення DDoS-атак, роботи служб безпеки в інтернеті та сервісів сервера розподілених доменних імен", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що опублікований перелік містить реальні ІР-адреси сайтів, що створює загрози спрямованих на них атак. Зокрема серед таких адрес 45 записів з доменом «gov.ua» та понад 6,5 тисяч з доменом «ua», зокрема, ресурси, що належать об’єктам критичної інфраструктури.



Фахівці НКЦК виявили, що інформація стосовно частини ресурсів є застарілою. Однак, інша частина залишається актуальною.



"Наразі НКЦК повідомив про загрозу основним суб’єктам кібербезпеки. Спільно здійснюється оповіщення власників усіх ресурсів, ІР-адреси яких було скомпрометовано внаслідок витоку. Власникам скомпрометованих ресурсів рекомендують, за можливості, оперативно змінити ІР-адреси розміщення веб-ресурсів та посилити моніторинг кібератак на вказані ресурси", - наголошують в РНБО.



Нагадаємо, на початку червня 2020 року НКЦК зафіксував на території України новий тип DDOS-атаки, що використовується для блокування мереж провайдерів зв’язку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У РНБО заявили про виявлення витоку даних із сервісу Cloudflare, що може загрожувати як державним ресурсам, так і приватним.Про це повідомляє пресслужба РНБО "Фахівці Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО виявили в DarkNet опублікований перелік з майже 3 мільйонів сайтів, які використовують сервіс Cloudflare для захисту від DDoS та ряду інших кібератак. Сервіс Cloudflare надає мережеві послуги із приховування справжніх ІР-адрес для пом’якшення DDoS-атак, роботи служб безпеки в інтернеті та сервісів сервера розподілених доменних імен", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що опублікований перелік містить реальні ІР-адреси сайтів, що створює загрози спрямованих на них атак. Зокрема серед таких адрес 45 записів з доменом «gov.ua» та понад 6,5 тисяч з доменом «ua», зокрема, ресурси, що належать об’єктам критичної інфраструктури.Фахівці НКЦК виявили, що інформація стосовно частини ресурсів є застарілою. Однак, інша частина залишається актуальною."Наразі НКЦК повідомив про загрозу основним суб’єктам кібербезпеки. Спільно здійснюється оповіщення власників усіх ресурсів, ІР-адреси яких було скомпрометовано внаслідок витоку. Власникам скомпрометованих ресурсів рекомендують, за можливості, оперативно змінити ІР-адреси розміщення веб-ресурсів та посилити моніторинг кібератак на вказані ресурси", - наголошують в РНБО.Нагадаємо, на початку червня 2020 року НКЦК зафіксував на території України новий тип DDOS-атаки, що використовується для блокування мереж провайдерів зв’язку.

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