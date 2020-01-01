вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Загрожує безпеці держресурсів: РНБО заявляє про витік даних

Загрожує безпеці держресурсів: РНБО заявляє про витік даних
У РНБО заявили про виявлення витоку даних із сервісу Cloudflare, що може загрожувати як державним ресурсам, так і приватним.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

"Фахівці Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО виявили в DarkNet опублікований перелік з майже 3 мільйонів сайтів, які використовують сервіс Cloudflare для захисту від DDoS та ряду інших кібератак. Сервіс Cloudflare надає мережеві послуги із приховування справжніх ІР-адрес для пом’якшення DDoS-атак, роботи служб безпеки в інтернеті та сервісів сервера розподілених доменних імен", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що опублікований перелік містить реальні ІР-адреси сайтів, що створює загрози спрямованих на них атак. Зокрема серед таких адрес 45 записів з доменом «gov.ua» та понад 6,5 тисяч з доменом «ua», зокрема, ресурси, що належать об’єктам критичної інфраструктури.

Фахівці НКЦК виявили, що інформація стосовно частини ресурсів є застарілою. Однак, інша частина залишається актуальною.

"Наразі НКЦК повідомив про загрозу основним суб’єктам кібербезпеки. Спільно здійснюється оповіщення власників усіх ресурсів, ІР-адреси яких було скомпрометовано внаслідок витоку. Власникам скомпрометованих ресурсів рекомендують, за можливості, оперативно змінити ІР-адреси розміщення веб-ресурсів та посилити моніторинг кібератак на вказані ресурси", - наголошують в РНБО.

Нагадаємо, на початку червня 2020 року НКЦК зафіксував на території України новий тип DDOS-атаки, що використовується для блокування мереж провайдерів зв’язку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: РНБО, витік даних, кібер атака
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Загрожує безпеці держресурсів: РНБО заявляє про витік даних
Сьогодні, 07:24
На Волині у чоловіка з кишені витягли 3,4 тисяч злотих
Сьогодні, 06:02
Для волинських амбулаторій куплять телемедичне обладнання за 8 мільйонів
Сьогодні, 05:13
В Індії почали тестувати на людях вакцину від COVID-19
Сьогодні, 04:41
На Волині піде з молотка приміщення бібліотеки та медпункту
Сьогодні, 03:25
Схожі новини
В Україні – 972 нових випадки коронавірусу, на Волині – 45 В Україні – 972 нових випадки коронавірусу, на Волині – 45
24 липень, 08:54
Ранок 23 липня: в Україні – 856 нових випадків коронавірусу, на Волині – 42 Ранок 23 липня: в Україні – 856 нових випадків коронавірусу, на Волині – 42
23 липень, 09:00
Ранок 22 липня: в Україні – 829 нових випадків коронавірусу, на Волині – 41 Ранок 22 липня: в Україні – 829 нових випадків коронавірусу, на Волині – 41
22 липень, 09:16
Ранок 21 липня: в Україні – 673 нових випадки коронавірусу, на Волині – 37 Ранок 21 липня: в Україні – 673 нових випадки коронавірусу, на Волині – 37
21 липень, 08:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Загрожує безпеці держресурсів: РНБО заявляє про витік даних
Сьогодні, 07:24
 0
На Волині у чоловіка з кишені витягли 3,4 тисяч злотих
Сьогодні, 06:02
 0
Для волинських амбулаторій куплять телемедичне обладнання за 8 мільйонів
Сьогодні, 05:13
 0
В Індії почали тестувати на людях вакцину від COVID-19
Сьогодні, 04:41
 0
На Волині піде з молотка приміщення бібліотеки та медпункту
Сьогодні, 03:25
 0
Медіа
відео
1/8