28 липня у центрі Луцька безплатно тестуватимуть на вірусні гепатити та ВІЛ

До Всесвітнього дня боротьби з гепатитом (World Hepatitis Day), який відзначається 28 липня, Волинський обласний центр громадського здоров’я спільно з обласною інфекційною лікарнею, обласним центром профілактики та боротьби з ВІЛ- СНІДом за підтримки БФ «Шанс», проведуть безплатне експрес-тестування на вірусні гепатити та ВІЛ для усіх охочих.Акція відбудеться у вівторок, 28 липня, на Театральному майдані Луцька з 11.00 до 15.00. Про це повідомили у ВОЦГЗ.У 2020-му році Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами відбувається під гаслом: «Знайди мільйон!». Цими словами світова медична спільнота закликає до вчасного обстеження, адже тривалий час вірусний гепатит може протікати безсимптомно, призводячи до незворотного ураження печінки. Також інфікована людина становить загрозу інфікування інших.