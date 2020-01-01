Якість світового рівня: українські лікарі розповіли про ІФА-тести, які привіз Фонд Порошенка

Нову партію з 10 тисяч ІФА-тестів від Фондуотримують медзаклади України. Високоточні тести виробництва швейцарської компанії Roche дають змогу оперативно проводити діагностику медичним працівникам і пацієнтам, щоб запобігати поширенню коронавірусу у лікувальних закладах.Про це говорять лікарі з різних областей України, які завдяки Фонду Порошенка з початку червня мають змогу проводити діагностику з допомогою найсучаснішої методики. Загалом в Україну доставили вже понад 50 тисяч тестів Roche.«Це тести нові на новому суперсучасному обладнанні, яке раніше не використовували в Україні. Точність надзвичайно висока, практично 99%», – зазначає завідував донорським відділом Львівського центру громадського здоров’я«Це надзвичайно потрібна річ для того, щоб визначити логістику хворого: де йому оперуватися, де проходити лікування», – пояснює, медичний директор з хірургічної допомоги Волинської обласної клінічної лікарні.«Нам привезли ще 1000 тестів. Ми вже почали сьогодні тестувати медпрацівників лікарні, зараз будемо тестувати первинну ланку міста і району та тих людей, які потребують обстеження», – розповідає директор КНП «Броварська багатопрофільна клінічні лікарня»«Ці методики, які Фонд Порошенка дає можливість нам запровадити, вартість цього лабораторного оснащення дозволяє нам моніторити ситуацію у колективі. Це вже друга партія тестів, яку ми отримуємо», – наголошує генеральний директор Тернопільської університетської лікарніГоловний лікар Рівненської центральної міської лікарніпояснює: вчасне тестування є першочерговою умовою боротьби з епідемією. «Хочу подякувати Фонду Порошенка за те що, вони з розумінням ставляться до наших проблем і дуже вчасно передають нам тести. Тому що ми хочемо тестувати і медичних працівників, знати – чи хто хворів, чи не хворів, це дуже вчасно. Як то кажуть, дорога ложка до обіду», – говорить Євген Кучерук.«Якраз у нас практично закінчились реактиви, які в нас були. Один набір на 200 визначень, а в нас співробітників багато, і вони міняють зміни, і кожен раз маємо обстежити, щоб знати, чи можуть вони спокійно йти додому», – пояснює старший лаборант лікарні«Ці тести дуже чутливі, аналізатор автоматичний, і через 17 хвилин ми отримуємо вже результат», – показує новітнє обладнання завідувач експрес-лабораторії КНП «Бердянське територіальне медичне об’єднання»«Тести Roche – це світовий стандарт, якість світового рівня. Обладнання може робити більше тисячі тестів за добу. Велика подяка Фонду Петра Порошенка за те, що нам були надані доволі дорогі реактиви. І ми можемо тепер проводити якісну діагностику коронавірусу у наших пацієнтів», – зазначив директор КНП «Бердянське територіальне медичне об’єднання»«Дорога допомога, коли вона вчасна», — так лікарі говорять про захисні костюми, окуляри та маски, про пульсоксиметри, апарати ШВЛ, високоточні ІФА-тести, які із перших тижнів пандемії ми доставляємо у медичні заклади у різних регіонах України. На жаль, влада виявилася неспроможною захистити українців. У таких умовах медики у першу чергу потребують нашого захисту. Тому ми продовжуємо забезпечувати лікарні високоточними тестами та засобами захисту. І я гордий, що завдяки нашій допомозі вдалося зберегти здоров’я тисяч людей. Дякую медикам за кожне врятоване життя», – говорить п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами закупили понад 130 тисяч захисних костюмів для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.Захисні костюми від Порошенка отримали понад 100 медичних закладів. У Порошенка у 2020 році на боротьбу з пандемією коронавірусу витратили вже більше ста мільйонів гривень.