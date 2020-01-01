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Відомо, хто стане новим генконсулом Польщі у Луцьку

Відомо, хто стане новим генконсулом Польщі у Луцьку
Сьогодні, 28 липня, з нагоди закінчення терміну перебування на посаді Генерального консула Республіки Польща у Луцьку, секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт та начальник управління міжнародного співробітництва Вікторія Гомонець зустрілись з Генеральним консулом Вєславом Мазуром та Славоміром Мішяком, який заступить його на посаді із серпня.

Про це йдеться на сайті Луцькради.

Нагадаємо, що Вєслав Мазур, який займає цю посаду з 2017 року, вирішив піти у відставку.

Він зазначив, що міська влада завжди йшла назустріч у реалізації ініціатив консульства та висловив сподівання, що усі розпочаті проєкти, фундамент яких було закладено за час його роботи, буде реалізовано, а роботи продовжать.

Вікторія Гомонець додала, що консульство завжди було відкритим до співпраці із Луцькою міською радою та її виконавчими органами, а партнерство з польськими містами-побратимами (Люблін, Замость, Хелм, Ольштин, Жешув, Торунь, Білосток) існує не тільки на папері. Упродовж останніх років активно реалізуються спільні проєкти, зокрема із залученням грантових коштів з Програми транскордонного співробітництва “Польща — Україна — Білорусь”.

На завершення, Григорій Пустовіт нагородив Вєслава Мазура Почесною грамотою міського голови за вагомий особистий внесок у розвиток українсько-польського співробітництва, а також натхненне служіння на дипломатичній ниві.


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Теги: Генконсул Польщі, Луцьк, зустріч
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