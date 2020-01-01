Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 29 липня
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.
За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Любешові, Маневичах, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському висока ймовірність дощу.
Температура повітря вночі близько +18…+20 градусів, удень – до +25…+27. Вітер північно-західний, південний, південно-західний і західний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
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За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Любешові, Маневичах, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському висока ймовірність дощу.
Температура повітря вночі близько +18…+20 градусів, удень – до +25…+27. Вітер північно-західний, південний, південно-західний і західний, 1-5 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
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