Деякий час двовладдя триватиме, – депутат Волиньради про існування РДА і райрад після створення нових районів

Нещодавно Верховна Рада України ліквідувала 490 районів України і створила замість них 136 нових. На Волині таким чином із 16 районів утворили чотири.Про новий устрій та те, як відбуватимуться вибори 25 жовтня, у коментарірозповів депутат ВолиньрадиЗа його словами, щонайменше до початку 2021 року у районах Волині та й України загалом триватиме двовладдя, представлене райдержадміністраціями і райрадами. Адже децентралізація поки до кінця не завершена.Олександр Омельчук пояснив, що ліквідація чи реорганізація районних державних адміністрацій може розпочатися лише у 2021 році. Наразі немає нововведень до законодавства, які б визначали їхні повноваження. Тож лише з прийняттям відповідного законодавства уряд прийме рішення щодо формування нових РДА та часові рамки перехідного періоду.Ще одна законодавча прогалина, за словами депутата Волиньради, стосується моменту формування бюджетів нових районів.«Раніше подання щодо бюджету у райраду вносили райдержадміністрації. Кожна РДА у відповідну райраду. Хто їх має вносити тепер? Хто має давати пропозицію щодо формування бюджету? У одному новому районі тепер – по декілька РДА. Яка з них має це питання вирішувати чи спільно? Законодавчо відповіді на це питання поки немає», – каже Олександр Омельчук.Питання, на його думку, викликає і подальше фінансування райрад, зокрема – на зарплати працівників.«Наразі передбачено, що прибуток вони мають отримувати від комунальних установ, які є на балансі. І з цього забезпечувати свої потреби. Але установи, які є на балансі райрад, - це зазвичай дотаційні установи, а прибуток залишатиметься у бюджетах громад, а не районів», - пояснює Омельчук.Депутат також прокоментував деякеі моменти, що стосуються місцевих виборів, що призначені на 25 жовтня цього року і відбуватимуться вже за новим Виборчим кодексом.Він розповів, що вибори будуть проводитися за двома системами: партійна пропорційна система і відкриті виборчі списки для міст з населенням від 90 тис., для всіх інших – мажоритарна. Більше того, система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не тільки за партію, а й за конкретного кандидата.В мажоритарній системі депутатські мандати отримують тільки ті кандидати, які отримали встановлену законом більшість голосів, а усі інші кандидати вважаються не обраними.У пропорційній системі залишили так званий кандидатський мінімум для просування кандидата в територіальному виборчому окрузі на рівні 25%.Окрім того, одна із новацій – обмеження для самовисування. Воно можливе лише у громадах до 10 тисяч виборців. У містах із більшою кількістю виборців – пропорційна система з відкритими списками.Право на участь у розподілі депутатських мандатів матимуть лише ті місцеві організації партій, які подолають 5-відсотковий виборчий бар’єр у межах єдиного багатомандатного округу.«Це будуть величезні списки на дільницях. На Волині буде 6 округів до обласної ради. Поділ буде майже такий, як за мажоритарними округами на виборах нардепів, але Луцьк буде поділений на 2 округи», - каже Олександр Омельчук.Він додав, що виборців мають зважати на партійну приналежність кандидата, якого хочуть бачити в раді.«Тут можливо таке, що людину знають у населеному пункті, голосують за нього, а його партія не подолає 5% поріг, тому він не буде депутатом у цій раді. Тому треба зважувати, за яку партію і за якого кандидата голосувати.Зрештою, депутат Волиньради закликає максимально свідомо підійти до голосування, ознайомитися з новаціями і найголовніше – не бути байдужим до процесів, що відбуваються в країні.«Сьогодні часто можна почути: я поза політикою, я не вірю в партії. Але якщо не цікавитися політикою, то рано чи пізно політика зацікавиться вами. Це виявиться новими тарифами за комунальні послуги, реаліями освіти для ваших дітей чи внуків, цінами тощо. Тому і до виборів конкретних кандидатів і політичних сил треба підходити зважено», – запевнив Омельчук.