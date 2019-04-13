Лучани знову засмітили місце, де нещодавно проводили загальноміську толоку. ФОТО
Сьогодні, 20:10
Територія навколо дитячої залізниці у Луцьку, де на початку червня провели загальноміську толоку, знову засмічена.
Таку картину журналісти ІА "Конкурент" побачили у середу, 29 червня.
На газоні розкидані пластикові пляшки, ближче до води - пакетики від різних снеків і папірці, а під трубою ближче до моста на Шопена знову починає громадитися непотріб.
До слова, з дня прибирання цієї території не минуло і двох місяців. 5 червня разом із представниками міської ради лучани навели лад навколо: позбирали сміття, повирізали верби та іншу рослинність над річкою, почистили русло Сапалаївки. Зокрема, під згаданими трубами не було сміття, і вода могла вільно протікати. Зараз туди знову течією принесло скло, пластик та гілки.
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Таку картину журналісти ІА "Конкурент" побачили у середу, 29 червня.
На газоні розкидані пластикові пляшки, ближче до води - пакетики від різних снеків і папірці, а під трубою ближче до моста на Шопена знову починає громадитися непотріб.
До слова, з дня прибирання цієї території не минуло і двох місяців. 5 червня разом із представниками міської ради лучани навели лад навколо: позбирали сміття, повирізали верби та іншу рослинність над річкою, почистили русло Сапалаївки. Зокрема, під згаданими трубами не було сміття, і вода могла вільно протікати. Зараз туди знову течією принесло скло, пластик та гілки.
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