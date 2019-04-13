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Лучани знову засмітили місце, де нещодавно проводили загальноміську толоку. ФОТО

Лучани знову засмітили місце, де нещодавно проводили загальноміську толоку. ФОТО
Територія навколо дитячої залізниці у Луцьку, де на початку червня провели загальноміську толоку, знову засмічена.

Таку картину журналісти ІА "Конкурент" побачили у середу, 29 червня.

На газоні розкидані пластикові пляшки, ближче до води - пакетики від різних снеків і папірці, а під трубою ближче до моста на Шопена знову починає громадитися непотріб.

До слова, з дня прибирання цієї території не минуло і двох місяців. 5 червня разом із представниками міської ради лучани навели лад навколо: позбирали сміття, повирізали верби та іншу рослинність над річкою, почистили русло Сапалаївки. Зокрема, під згаданими трубами не було сміття, і вода могла вільно протікати. Зараз туди знову течією принесло скло, пластик та гілки.

Лучани знову засмітили місце, де нещодавно проводили загальноміську толоку. ФОТО
Лучани знову засмітили місце, де нещодавно проводили загальноміську толоку. ФОТО
Лучани знову засмітили місце, де нещодавно проводили загальноміську толоку. ФОТО
Лучани знову засмітили місце, де нещодавно проводили загальноміську толоку. ФОТО
Лучани знову засмітили місце, де нещодавно проводили загальноміську толоку. ФОТО
Лучани знову засмітили місце, де нещодавно проводили загальноміську толоку. ФОТО



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Теги: Луцьк, сміття, толока, свині
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