Лучани знову засмітили місце, де нещодавно проводили загальноміську толоку. ФОТО





Таку картину журналісти



На газоні розкидані пластикові пляшки, ближче до води - пакетики від різних снеків і папірці, а під трубою ближче до моста на Шопена знову починає громадитися непотріб.



До слова, з дня прибирання цієї території не минуло і двох місяців. 5 червня разом із представниками міської ради лучани навели лад навколо: позбирали сміття, повирізали верби та іншу рослинність над річкою, почистили русло Сапалаївки. Зокрема, під згаданими трубами не було сміття, і вода могла вільно протікати. Зараз туди знову течією принесло скло, пластик та гілки.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Територія навколо дитячої залізниці у Луцьку, де на початку червня провели загальноміську толоку, знову засмічена.Таку картину журналісти ІА "Конкурент" побачили у середу, 29 червня.На газоні розкидані пластикові пляшки, ближче до води - пакетики від різних снеків і папірці, а під трубою ближче до моста на Шопена знову починає громадитися непотріб.До слова, з дня прибирання цієї території не минуло і двох місяців. 5 червня разом із представниками міської ради лучани навели лад навколо: позбирали сміття, повирізали верби та іншу рослинність над річкою, почистили русло Сапалаївки. Зокрема, під згаданими трубами не було сміття, і вода могла вільно протікати. Зараз туди знову течією принесло скло, пластик та гілки.

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