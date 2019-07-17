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У Нововолинську на шахті – обшуки: за незаконний продаж вугілля затримали посадовців. ФОТО

У Нововолинську на шахті – обшуки: за незаконний продаж вугілля затримали посадовців. ФОТО
Слідчі детективи ГУНП в області спільно із оперативниками управління стратегічних розслідувань у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури припинили злочинну схему посадових осіб однієї із шахт Нововолинська щодо незаконної реалізації кам’яного вугілля. Посадовці спричинили розтрату бюджетних коштів у розмірі на понад 500 тисяч гривень.

Про це йдеться на сайті Нацполіції у Волинській області.

Сьогодні правоохоронці із залученням спецпідрозділу КОРД затримали на гарячому фігуранта по справі під час отримання чергової суми «відкату» у розмірі 23 тисячі гривень за кам’яне вугілля, яке було незаконно реалізовано та відвантажено.

Під час обшуку у службовому кабінеті іншого фігуранта правоохоронці вилучили гроші, отримані незаконним шляхом, та інші речові докази по справі.

Встановлено, що посадовці організували незаконну діяльність щодо внесення до товарно-транспортних накладних завідомо недостовірних відомостей про об’єми завантаженого кам’яного вугілля та показники рівня його зольності. Фактичне відвантаження вугілля становило на 20-25 тонн більше, ніж зазначалося у документах. Окрім цього, фігуранти вимагали неправомірну вигоду за здійснення своєї незаконної діяльності.

За цими фактами триває досудове слідство за ч.3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Вирішують питання про оголошення фігурантам підозри у скоєних злочинах та затримання їх у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Тривають першочергові слідчі дії.

У Нововолинську на шахті – обшуки: за незаконний продаж вугілля затримали посадовців. ФОТО
У Нововолинську на шахті – обшуки: за незаконний продаж вугілля затримали посадовців. ФОТО
У Нововолинську на шахті – обшуки: за незаконний продаж вугілля затримали посадовців. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, обшуки, шахти, посадовці
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