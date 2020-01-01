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Команда Андрія Покровського: озвучили правила відбору «СВІДОМИХ»

Команда Андрія Покровського: озвучили правила відбору «СВІДОМИХ»
Андрій Покровський та його команда Громадянський Рух "СВІДОМІ" 50% списку на вибори до Луцької міської ради розподілять через конкурс.

Про те, за якими правилами відбуватиметься відбір кандидатів розповів співзасновник "СВІДОМИХ" Тарас Шкітер під час великої зустрічі з учасниками проєкту "Стань депутатом Луцькради", - пише Конкурент.





"Те, що відбувається зараз у нас – дуже важливо і такого нема в інших командах. Там люди потрапляють у список за зовсім іншими механізмами. Зазвичай, вони навіть не розуміють програми тієї політичної сили, не спілкувалися з її лідером та представниками.

Це все нагадує ситуацію, як в деяких країнах на Сході видають дівчину заміж. Приводять і кажуть: ось твій майбутній чоловік і родина. А сама жінка нічого не вирішує, вона навіть не знайома зі своїм обранцем. Так само і в тих партіях", – сказав Шкітер.

Команда Андрія Покровського: озвучили правила відбору «СВІДОМИХ»

Він зазначив, що "СВІДОМІ" візьмуть у свій список 15 переможців онлайн-голосування. Окрім цього, засновники руху запросять ще фахових 6 осіб, навіть, якщо вони не наберуть достатньої кількості голосів для ТОП-15.

Таким чином половину місць (21 місце) у списку «СВІДОМИХ» сформують учасники проєкту. В іншу увійдуть фахівці та професіонали, які упродовж кількох років розвивали Громадянський Рух.

Також Шкітер озвучив правила відбору кандидатів та пояснив, як повинна відбуватися агітація серед учасників проєкту.
Команда Андрія Покровського: озвучили правила відбору «СВІДОМИХ»

ПРАВИЛА ВІДБОРУ

- онлайн-голосування триватиме до 25 серпня включно;
- участь беруть потенційні кандидати, які підписали документи;
- під час онлайн-голосування з однієї IP-адреси можна проголосувати лише один раз, не допускаються накрутки і голоси із за кордону;
- у профілі кожного кандидата буде кнопка «Поскаржитися», усі скарги «СВІДОМІ» будуть перевіряти на обґрунтованість, в разі підтвердження скарг – учаснику може бути відмовлено в подальшій участі у проєкті
до 31 серпня буде оприлюднено перелік 15 кандидатів-переможців та додатково 6 осіб, яких відберуть засновники руху.

ПРАВИЛА АГІТАЦІЇ

- допускаються усі законні методи поширення інформації (агітації за себе): соціальні мережі, месенджери, листівки (за погодженням з Громадянським Рухом «СВІДОМІ»), інтерв’ю чи інші публікації у ЗМІ, зустрічі з мешканцями у дворах;
- не допускається під час агітації: критика інших політичних партій, органів влади чи окремих політиків і посадовців. Агітаційна кампанія проводиться виключно на позитиві та конструктиві;
- не допускається агітація проти інших учасників проєкту.
Команда Андрія Покровського: озвучили правила відбору «СВІДОМИХ»

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Теги: Команда Андрія Покровського, СВІДОМІ
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