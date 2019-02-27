вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинських гандболістів, які взяли «бронзу» на чемпіонаті України, відзначили у рідному місті

Волинських гандболістів, які взяли «бронзу» на чемпіонаті України, відзначили у рідному місті
Нововолинські гандболісти стали бронзовими призерами Чемпіонату України з гандболу сезону 2019-2020 років. Міський голова Віктор Сапожніков привітав юних спортсменів та подякував за високі досягнення.

Про це повідомляють на сайті Нововолинської міськради.

Нововолинські гандболісти вже шостий рік займаються у команді під керівництвом досвідченого наставника Володимира Хомюка. Завдяки наполегливій праці та професіоналізму тренера протягом трьох років юні спортсмени є учасниками Чемпіонату України з гандболу.

За результатами сезону 2019-2020 років нововолинці зіграли шість ігор, за підсумками яких отримали 4 перемоги і серед 12 команд вибороли почесне третє місце.

Волинських гандболістів, які взяли «бронзу» на чемпіонаті України, відзначили у рідному місті

Юних спортсменів привітав міський голова Віктор Сапожніков. Він подякував тренерам дитячо-юнацької спортивної школи та їхнім вихованцям за високі спортивні досягнення. Із рук керівника міста тренери-викладачі відділення гандболу ДЮСШ Володимир Хомюк та Олександр Цап, а також юнаки гандбольної команди отримали медалі, дипломи та сувенірну продукцію про Нововолинськ.

Волинських гандболістів, які взяли «бронзу» на чемпіонаті України, відзначили у рідному місті

«Надзвичайно приємно, що нововолинська молодь достойно представляє наше місто на всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях. Ми пишаємося вами. Ви – наша гордість. Підтримуємо вас і допомагатимемо у майбутньому», – наголосив Віктор Сапожніков і побажав юним гандболістам натхнення й нових спортивних перемог.

Волинських гандболістів, які взяли «бронзу» на чемпіонаті України, відзначили у рідному місті
Волинських гандболістів, які взяли «бронзу» на чемпіонаті України, відзначили у рідному місті

Володимир Хомюк із вдячністю згадав свого колегу, заслуженого тренера України Анатолія Корнієвського, який два роки тому відійшов у вічність. А нині цей вид спорту Володимир Миколайович продовжує розвивати ще із двома тренерами-викладачами ДЮСШ, у якій гандболом займається понад 140 учнів. Тішаться тим, що сьогодні три вихованці успішно виступають за національні молодіжні збірні України. Чотири юнаки з команди грають за юнацьку збірну України з пляжного гандболу і готуються до Чемпіону Європи.

Тренер вірить у свою команду.

«Вони бійці. І не зупиняються на півдороги. Тож попереду нові перемоги»,- підкреслив Володимир Хомюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, гандболісти, спорт, чемпіонат, нагорода, медаль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинських гандболістів, які взяли «бронзу» на чемпіонаті України, відзначили у рідному місті
Сьогодні, 04:16
У Львові дитину вилікували від рідкісної хвороби, спричиненої Covid-19
Сьогодні, 03:25
У волинському селі небайдужі врятували лелеку. ФОТО
Сьогодні, 02:48
На Рівненщині правоохоронці вилучили бурштину на понад 500 тисяч. ФОТО
Сьогодні, 01:26
Через собаку на дорозі волинянин врізався у стовп
Сьогодні, 00:35
Схожі новини
Юний плавець з Луцька взяв «срібло» на чемпіонаті України. ФОТО Юний плавець з Луцька взяв «срібло» на чемпіонаті України. ФОТО
27 лютий, 2019, 21:35
В України – перше «золото» на Олімпійських іграх-2018 В України – перше «золото» на Олімпійських іграх-2018
18 лютий, 2018, 15:38
У Луцьку пройде одразу 4 чемпіонати України У Луцьку пройде одразу 4 чемпіонати України
15 липень, 23:19
Волиняни – серед переможців всеукраїнського чемпіонату з Minecraft. ФОТО, ВІДЕО Волиняни – серед переможців всеукраїнського чемпіонату з Minecraft. ФОТО, ВІДЕО
05 липень, 17:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинських гандболістів, які взяли «бронзу» на чемпіонаті України, відзначили у рідному місті
Сьогодні, 04:16
 0
У Львові дитину вилікували від рідкісної хвороби, спричиненої Covid-19
Сьогодні, 03:25
 0
У волинському селі небайдужі врятували лелеку. ФОТО
Сьогодні, 02:48
 0
На Рівненщині правоохоронці вилучили бурштину на понад 500 тисяч. ФОТО
Сьогодні, 01:26
 0
Через собаку на дорозі волинянин врізався у стовп
Сьогодні, 00:35
 0
Медіа
відео
1/8