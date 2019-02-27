Волинських гандболістів, які взяли «бронзу» на чемпіонаті України, відзначили у рідному місті

Віктор Сапожніков привітав юних спортсменів та подякував за високі досягнення.



Про це повідомляють на сайті



Нововолинські гандболісти вже шостий рік займаються у команді під керівництвом досвідченого наставника Володимира Хомюка. Завдяки наполегливій праці та професіоналізму тренера протягом трьох років юні спортсмени є учасниками Чемпіонату України з гандболу.



За результатами сезону 2019-2020 років нововолинці зіграли шість ігор, за підсумками яких отримали 4 перемоги і серед 12 команд вибороли почесне третє місце.





Юних спортсменів привітав міський голова Віктор Сапожніков. Він подякував тренерам дитячо-юнацької спортивної школи та їхнім вихованцям за високі спортивні досягнення. Із рук керівника міста тренери-викладачі відділення гандболу ДЮСШ Володимир Хомюк та Олександр Цап, а також юнаки гандбольної команди отримали медалі, дипломи та сувенірну продукцію про Нововолинськ.





«Надзвичайно приємно, що нововолинська молодь достойно представляє наше місто на всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях. Ми пишаємося вами. Ви – наша гордість. Підтримуємо вас і допомагатимемо у майбутньому», – наголосив Віктор Сапожніков і побажав юним гандболістам натхнення й нових спортивних перемог.





Володимир Хомюк із вдячністю згадав свого колегу, заслуженого тренера України Анатолія Корнієвського, який два роки тому відійшов у вічність. А нині цей вид спорту Володимир Миколайович продовжує розвивати ще із двома тренерами-викладачами ДЮСШ, у якій гандболом займається понад 140 учнів. Тішаться тим, що сьогодні три вихованці успішно виступають за національні молодіжні збірні України. Чотири юнаки з команди грають за юнацьку збірну України з пляжного гандболу і готуються до Чемпіону Європи.



Тренер вірить у свою команду.



«Вони бійці. І не зупиняються на півдороги. Тож попереду нові перемоги»,- підкреслив Володимир Хомюк.

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