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Netflix знімає в Україні фільм про політичні інтриги

Netflix знімає в Україні фільм про політичні інтриги
Стрімінгова платформа Netflix розпочала зйомки фільму в Києві.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на своїй сторінці у Facebook.

Це комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні “The Last Mercenary”. Зйомки вже розпочались і триватимуть вони до осені. Фільм знімають в Києві.

“Левова частина зйомок відбудеться у Києві. Також зніматимуть у Парижі.

За сюжетом події розгортатимуться у Франції. Серед головних акторів – Жан-Клод Ван Дам і Албан Іванов”, – йдеться в дописі.


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Теги: Netflix, фільм, зйомки
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