Netflix знімає в Україні фільм про політичні інтриги
Сьогодні, 05:25
Стрімінгова платформа Netflix розпочала зйомки фільму в Києві.
Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на своїй сторінці у Facebook.
Це комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні “The Last Mercenary”. Зйомки вже розпочались і триватимуть вони до осені. Фільм знімають в Києві.
“Левова частина зйомок відбудеться у Києві. Також зніматимуть у Парижі.
За сюжетом події розгортатимуться у Франції. Серед головних акторів – Жан-Клод Ван Дам і Албан Іванов”, – йдеться в дописі.
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Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на своїй сторінці у Facebook.
Це комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні “The Last Mercenary”. Зйомки вже розпочались і триватимуть вони до осені. Фільм знімають в Києві.
“Левова частина зйомок відбудеться у Києві. Також зніматимуть у Парижі.
За сюжетом події розгортатимуться у Франції. Серед головних акторів – Жан-Клод Ван Дам і Албан Іванов”, – йдеться в дописі.
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