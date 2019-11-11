Netflix знімає в Україні фільм про політичні інтриги





Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на своїй сторінці у



Це комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні “The Last Mercenary”. Зйомки вже розпочались і триватимуть вони до осені. Фільм знімають в Києві.



“Левова частина зйомок відбудеться у Києві. Також зніматимуть у Парижі.



За сюжетом події розгортатимуться у Франції. Серед головних акторів – Жан-Клод Ван Дам і Албан Іванов”, – йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стрімінгова платформа Netflix розпочала зйомки фільму в Києві.Про це повідомив міністр культури та інформаційної політикина своїй сторінці у Facebook Це комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні “The Last Mercenary”. Зйомки вже розпочались і триватимуть вони до осені. Фільм знімають в Києві.“Левова частина зйомок відбудеться у Києві. Також зніматимуть у Парижі.За сюжетом події розгортатимуться у Франції. Серед головних акторів –”, – йдеться в дописі.

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