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Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 серпня
У Волинській області у понеділок, 3 серпня, прогнозують мiнливу хмарнiсть, без опадiв. Видимість 3-5 км.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 8-13°, вдень 23-28°.

У Луцьку 3 серпня синоптики прогнозують також мiнливу хмарнiсть та без опадiв. Видимість 3-5 км. Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 25-27°.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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