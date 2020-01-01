Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 серпня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у понеділок, 3 серпня, прогнозують мiнливу хмарнiсть, без опадiв. Видимість 3-5 км.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 8-13°, вдень 23-28°.
У Луцьку 3 серпня синоптики прогнозують також мiнливу хмарнiсть та без опадiв. Видимість 3-5 км. Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 25-27°.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 8-13°, вдень 23-28°.
У Луцьку 3 серпня синоптики прогнозують також мiнливу хмарнiсть та без опадiв. Видимість 3-5 км. Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 25-27°.
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