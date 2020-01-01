Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 серпня





Про це



Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 8-13°, вдень 23-28°.



У Луцьку 3 серпня синоптики прогнозують також мiнливу хмарнiсть та без опадiв. Видимість 3-5 км. Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 25-27°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у понеділок, 3 серпня, прогнозують мiнливу хмарнiсть, без опадiв. Видимість 3-5 км.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 8-13°, вдень 23-28°.У Луцьку 3 серпня синоптики прогнозують також мiнливу хмарнiсть та без опадiв. Видимість 3-5 км. Вiтер пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 25-27°.

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