На Любешівщині з приїжджих братимуть туристичний збір





На нещодавній сесії Любешівської селищної ради депутати прийняли рішення «Про встановлення туристичного збору на території об’єднаної територіальної громади на 2021 рік», пише



Туристичний збір, зазначається в рішенні, – це місцевий збір, кошти від якого зараховуватимуться до селищного бюджету.



Згідно з цим документом, з 1 січня 2021 року громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибуватимуть на територію Любешівської ОТГ та отримуватимуть послуги з тимчасового проживання із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк, платитимуть туристичний збір – 0,1 відсотка для внутрішнього туризму та 0,2 відсотка – для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати.



Утім, не всі приїжджі платитимуть: від туристичного збору звільнять осіб, які прибули у відрядження; осіб з інвалідністю, ветеранів війни; учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; осіб, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно- оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію; дітей віком до 18 років; дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Платниками збору будуть громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибуватимуть на територію Любешівської ОТГ та отримують послуги з тимчасового проживання.На нещодавній сесії Любешівської селищної ради депутати прийняли рішення «Про встановлення туристичного збору на території об’єднаної територіальної громади на 2021 рік», пише Район.Бізнес Туристичний збір, зазначається в рішенні, – це місцевий збір, кошти від якого зараховуватимуться до селищного бюджету.Згідно з цим документом, з 1 січня 2021 року громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибуватимуть на територію Любешівської ОТГ та отримуватимуть послуги з тимчасового проживання із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк, платитимуть туристичний збір – 0,1 відсотка для внутрішнього туризму та 0,2 відсотка – для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати.Утім, не всі приїжджі платитимуть: від туристичного збору звільнять осіб, які прибули у відрядження; осіб з інвалідністю, ветеранів війни; учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; осіб, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно- оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію; дітей віком до 18 років; дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

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