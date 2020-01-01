Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 3 серпня

За останню добу на Волині зареєстрували 61 новий випадок захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 26, Луцький район – 5, Ківерцівський район – 9, Володимир-Волинський район – 8, Любешівський район – 7, Маневицький район – 3, Ковельський район – 1, Локачинський район – 1, Камінь – Каширський район – 1.Одужало за добу двоє людей, – інформує Волинська обласна державна адміністрація.Загалом, станом на 3 серпня в області зареєстровано 3949 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2793 особи. 84 випадки хвороби завершилися летально.За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 968 випадків, в т.ч. 18 летальних;• Луцький район – 369 випадків, в т.ч. 3 летальних;• Ковельський район – 399 випадків, в тому числі 11 летальних;• Ківерцівський район – 442 випадки, в т.ч. 10 летальних;• Камінь-Каширський район – 248 випадків, в т.ч. 9 летальних;• Ратнівський район – 177 випадків, в т.ч. 6 летальних;• Володимир-Волинський район – 267 випадків, в т.ч. 3 летальних;• м. Нововолинськ – 239 випадків, в т.ч. 8 летальних;• Іваничівський район – 71 випадок;• Горохівський район – 175 випадків, в тому числі 2 летальних;• Маневицький район – 143 випадки, в тому числі 5 летальних;• Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;• Любешівський район – 124 випадки, в тому числі 3 летальних;• Рожищенський район – 54 випадки, в тому числі 2 летальних;• Любомльський район – 54 випадки;• Турійський район – 53 випадки, в тому числі 1 летальний;• Локачинський район – 49 випадків;• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.За попередню добу надійшло 62 повідомлення про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежили 22 044 особи, в тому числі за останню добу – 312 осіб.