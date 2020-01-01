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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 3 серпня

Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 3 серпня
За останню добу на Волині зареєстрували 61 новий випадок захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 26, Луцький район – 5, Ківерцівський район – 9, Володимир-Волинський район – 8, Любешівський район – 7, Маневицький район – 3, Ковельський район – 1, Локачинський район – 1, Камінь – Каширський район – 1.

Одужало за добу двоє людей, – інформує Волинська обласна державна адміністрація.

Загалом, станом на 3 серпня в області зареєстровано 3949 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 2793 особи. 84 випадки хвороби завершилися летально.

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

• м. Луцьк – 968 випадків, в т.ч. 18 летальних;
• Луцький район – 369 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Ковельський район – 399 випадків, в тому числі 11 летальних;
• Ківерцівський район – 442 випадки, в т.ч. 10 летальних;
• Камінь-Каширський район – 248 випадків, в т.ч. 9 летальних;
• Ратнівський район – 177 випадків, в т.ч. 6 летальних;
• Володимир-Волинський район – 267 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• м. Нововолинськ – 239 випадків, в т.ч. 8 летальних;
• Іваничівський район – 71 випадок;
• Горохівський район – 175 випадків, в тому числі 2 летальних;
• Маневицький район – 143 випадки, в тому числі 5 летальних;
• Старовижівський район – 84 випадки, в т.ч. 2 летальних;
• Любешівський район – 124 випадки, в тому числі 3 летальних;
• Рожищенський район – 54 випадки, в тому числі 2 летальних;
• Любомльський район – 54 випадки;
• Турійський район – 53 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Локачинський район – 49 випадків;
• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.

За попередню добу надійшло 62 повідомлення про підозру на COVID-19.

По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього вірусологічною лабораторією обстежили 22 044 особи, в тому числі за останню добу – 312 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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